Escuelita VI: hasta 11 años de cárcel para los acusados

El veredicto leído por el vocal del TOF, Alejandro Cabral, estableció una pena de 11 años de cárcel para el ex jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén Oscar Lorenzo Reinhold, y para el ex director de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche Néstor Castelli. El ex integrante del destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén Sergio San Martín fue condenado a siete años, en tanto que Jorge Molina Ezcurra y Jorge Di Pasquale, a seis años.