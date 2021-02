Escuelita VII: Eduardo París identificó a dos de sus secuestradores

“Huircain me jodió la vida”, afirmó Eduardo París durante el extenso testimonio que brindó este miércoles ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén en el marco del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en la que están imputados 15 personas pertenecientes a fuerzas armadas y de seguridad nacionales y provinciales por crímenes cometidos contra 20 víctimas, nueve de las cuales permanecen desaparecidas.

“A mi madre le partieron el corazón con el secuestro de mi hermano porque no había palabras para decirle a mi madre mientras mi hermano estaba secuestrado”, expresó emocionado. Luego manifestó: “podes ser policía, podes ser milico, te puede gustar la profesión pero porqué tenes un loco arriba no podes matar gente o hacerla desaparecer”.

El ex militante del Partido Intransigente contó detalles de las torturas sufridas a partir de su secuestro, el 9 de junio de 1976, mientras trabajaba en el Banco de los Andes, ubicado en el centro de la ciudad de Neuquén.

Eduardo París (Gentileza Jóvenes por la memoria).jpeg Gentileza Jóvenes por la Memoria

París mencionó que fue detenido por tres personas que se presentaron en su lugar de trabajo e identificó a los imputados Huircain y Jorge Alberto Soza, quien era subcomisario de la Delegación de la Policía Federal, como dos de sus secuestradores.

Recordó que dos días antes de su secuestro, “un suboficial de apellido (Fernando) Schiavone, que era cliente del banco y a quien le hacía trabajos de inventarios en su casa me dijo que no fuera más porque lo comprometía mucho y que iba a estar ocupado esos días porque en 48 horas va a haber un operativo del Ejército para salir a cazar a todos los del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) de la región”.

París señaló que fue llevado al centro clandestino de detención “La Escuelita” que funcionaba en el fondo del predio del Batallón de Ingenieros. Contó que durante varios días fue víctima de golpes, simulacros de fusilamiento y torturado con picana eléctrica. “La picana me la aplicaron en la mandíbula y en el brazo derecho. Sentía como un resplandor y escuchaba una persona gritando, que cuando te dabas cuenta la persona que gritaba eras vos mismo”, relató.

Luego de unos días en que no fue torturado, París junto a otros detenidos fueron sacados de La Escuelita y los subieron a un avión que los llevó hasta la ciudad de Bahía Blanca donde fueron alojados en un centro clandestino de detención. En ese lugar identificó a Darío Altomaro y a César Giliberto, entre otros detenidos.

Comentó que el 18 de junio junto a otras víctimas entre las que se encontraba Nora Rivera -en ese entonces estudiante de Servicio Social de la Universidad Nacional del Comahue- “fuimos subidos a una camioneta con la caja cubierta por una lona, que circuló hasta que en un momento me hacen bajar y me dijeron que me bajara. Ví un cartel que decía Pedro Luro. Llegué hasta una estación de servicio y luego llegó el comisario Pedro Osimi quien avisó a la comisaría de Cipolletti y al otro día vino a buscarme mi hermano”.

jorge soza.jpg París afirmó que Jorge Soza (foto), por entonces subcomisario de la Delegación de la Policía Federal, también participó de su secuestro en junio de 1976.

La víctima quiso volver a su trabajo en el banco “pero lo perdí porque según me dijeron lo sucedido afectaba la imagen de la empresa”.

Describió los amedrentamientos que recibió durante varios años por parte de Huircain. “Este policía que evidentemente participó de los secuestros no se ha arrepentido, jamás dijo ‘Me confundí con usted’ y siguió haciendome la vida imposible”, resaltó París.

“No sirve castigar si no se confiesa”

Durante su testimonio, Eduardo París detalló diversos momentos en los que se encontró en la vía pública con su secuestrador. “Ya en democracia, Huircain se aparecía en diferentes lugares. Un día estaba haciendo un trámite en un banco y en un costado estaba Huircain a las carcajadas con otra persona. Me paré enfrente de la gente y les dije: ‘Acá estoy yo, secuestrado y torturado; y aquí está presente Enerio Huircain, secuestrador y torturador’. Salió por un costado y me dijo ‘Vaya a la justicia’”.

“De qué sirve castigar si realmente no se confiesa, él y todos sus colegas han cerrado un candado de silencio”, dijo París.