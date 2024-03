El drama familiar de Flor de Gran Hermano

FLOR: "Mi papá me dijo que le había cagado la vida. Le puse 'te amo, voy a estar bien' y no me contestó. El día que me fui al hotel no estaba en mi casa y me dijo que no me iba a saludar cuando me vaya. Me quedan 10 materias para recibirme y nunca me felicitó nada"#GranHermano pic.twitter.com/AJwe5XagCt