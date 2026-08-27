El Rey de la Carne se metió de lleno en la polémica por la crisis que sufre la cantante .

Alberto Samid se sumó a los memes por la "austera" boda de De Paul y Tini: "les puedo colaborar con 10kg de asado".

La situación financiera de Tini Stoessel , en medio del conflicto con su padre Alejandro Stoessel , generó una lluvia de memes y comentarios en las últimas horas. En ese contexto, el empresario de la carne Alberto Samid no quiso quedarse afuera y aportó su humor con un mensaje para la cantante y Rodrigo De Paul .

En el marco del casamiento de Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul, Samid les dijo: "A los futuros marido y mujer, @RodriDepaul y @TiniStoessel. Si necesitan, les puedo colaborar con unos 10 kilos de asado para su casamiento. Cuenten conmigo". "ALBERTO JOSÉ SAMID. Rey de la carne", firmó.

Tini Stoessel vivió una situación límite en Europa que despertó las dudas sobre su patrimonio millonario, en el marco del escándalo por la auditoría sobre sus ganancias que pone en la mira a su padre y exmanager, Alejandro Stoessel . Durante un viaje en Europa, la artista intentó comprar una cartera en una reconocida casa de moda valuada en 2500 euros. Para su sorpresa, su tarjeta fue denegada por fondos insuficientes. El confuso episodio escaló cuando la propia encargada del establecimiento le comunicó que solo disponía de 2000 euros de fondos.

En ese contexto, se comunicó con el banco para esclarecer la situación y desde la entidad le confirmaron que "por decisión de su padre, solo tenía fondos de 2000 euros" como límite. La situación desencadenó en un conflicto legal y financiero con su padre, luego de que una auditoría revelara que el productor quedó como el único beneficiario de las ganancias generadas durante los 15 años de carrera de la artista.

Tras finalizar el vínculo contractual hace tres meses, la intérprete de 29 años solicitó una revisión sobre la gestión de su patrimonio. El relevamiento arrojó que todos los derechos económicos de su carrera artística y de su imagen pertenecen a sociedades comerciales donde no figura como propietaria ni accionista, dejando la totalidad del control y cobro de dividendos en manos de su padre. Alejandro Stoessel, además, mantiene una sociedad comercial con Aquiles Sojo, dueño de la productora Ake Music.

La disputa económica

En 2025, los montos percibidos resultaron desproporcionados en relación con los ingresos reales alcanzados por las firmas que celebraban los acuerdos. Además, Tini Stoessel carecía de acceso a cuentas bancarias de las compañías y no cuenta con contratos que le aseguren participación en ganancias futuras ni en sus próximos lanzamientos discográficos.

Aunque la artista firmó documentos a pedido de las empresas involucradas debido a la confianza familiar, la auditoría confirmó que nunca cedió de manera formal sus derechos comerciales o de imagen. Actualmente, los abogados de Tini llevan adelante negociaciones con Alejandro Stoessel para desvincular definitivamente el patrocinio y regularizar la titularidad del patrimonio generado, mientras se evalúa si existieron irregularidades en el manejo societario.

Pese a la disputa económica, la cantante continúa con los compromisos de su gira internacional FUTTTURA, con fechas confirmadas en México, Argentina, el resto de América Latina y Europa.