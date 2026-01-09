Aseguran que el novio de Zaira Nara pasó la noche en un hotel italiano con otra mujer

La panelista Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show que el magnate Robert Strom , nuevo novio de Zaira Nara desde hace un par de semanas, se fue de la Argentina rumbo a Milán, donde fue visto con otra mujer en el hotel donde se hospeda.

“Hablamos de él unos días, ahora se volvió a Europa el fin de semana, pasó por Francia y después se fue a Milán a jugar un torneo de cuatro días que se llama Italia Polo Challenge 2026 en Courmayeur“, contextualizó la periodista. La información ya había sido anunciada por Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo (TV Pública).

“Es un torneo público, lo que no es público es lo que pasó después en el hotel en el que se está alojando Robert Strom”, adelantó entonces la panelista y luego explicó cómo se enteró: “Tengo una pareja conocida que está parando en el hotel, me dijeron que lo vieron con una chica rubia”. “Me dijeron que iban de la mano, que averiguaron quién es la chica, ella es inglesa, estuvieron juntos en el hotel”, sumó Fernanda sobre la infidelidad del novio de Zaira a pocos días de mostrarse juntos en Punta del Este.

Embed - ¿SE TERMINÓ EL AMOR? Aseguran que el novio de Zaira Nara, Robert Strom, está en Milán con otra mujer

Por otro lado, Sabrina Rojas sorprendió en Sálvese Quien Pueda al hacer un picante análisis sobre el romance confirmado de Zaira Nara con el billonario francés, el polista Robert Strom, y el fin de su relación con Facundo Pieres, con quien estuvo casi dos años en pareja.

En medio del debate sobre el presente de la modelo, la conductora aportó detalles del motivo por el que se terminó el vínculo con Pieres: “Yo tengo entendido que terminaron porque estaban como desencontrados en la vida, que cada uno viajaba mucho por su lado, que no había pasado nada grave en realidad sino eso”. Fue entonces cuando Sabrina opinó: “Acá ella la tiene mucho más complicada porque encima el señor, que es francés, vive afuera, si se le complicó con Facundo Pieres imagínate con este chico que viaja por el mundo y ni siquiera vive acá, vive en Palm Beach, Florida”.

Escándalo con el nuevo novio de Zaira Nara: "Es mujeriego y le gusta la joda"

Zaira Nara confirmó su nuevo romance con el empresario y polista Robert Strom durante las primeras celebraciones del año en Punta del Este: la pareja fue fotografiada mientras paseaba en un auto descapotable y se retiraba de un boliche tomados de la mano. Los portales de noticias captaron el momento exacto en que ambos se besaron apasionadamente, dejando atrás cualquier intento de mantener el vínculo en secreto.

A pesar de las imágenes románticas, la panelista Yanina Latorre lanzó una dura advertencia sobre el pasado sentimental del heredero de centros comerciales europeos. Según la periodista, el círculo íntimo del deportista no vería con buenos ojos la relación debido a la inestabilidad emocional que ha mostrado anteriormente. “Me dicen que la familia de Robert... estaba preocupada porque parece que es muy mujeriego y le gusta la joda”, sentenció la conductora de "Sálvese quien pueda".

La descripción que brindó la ex angelita posiciona al deportista como un hombre de 37 años que, hasta el momento, prefirió la vida nocturna antes que los compromisos formales. La comunicadora destacó que, pese a su perfil de clase alta, los intereses del polista no difieren de los escándalos mediáticos más resonantes de la televisión. “Tiene 37 y nunca sentó cabeza”, agregó para sembrar dudas sobre el futuro de la pareja con la modelo.

En su análisis, la panelista comparó las dinámicas afectivas de los polistas con las de los futbolistas, señalando que existe una búsqueda constante de fama en sus conquistas. La periodista sugirió que este nuevo amor de la menor de las Nara incluso habría provocado una reacción de despecho en su ex, Facundo Pieres. “Los polistas se hacen los cool, pero cómo le gustan las famosas”, disparó con ironía sobre el entorno que frecuenta la modelo.

Finalmente, Yanina vinculó este triángulo de relaciones esteñas con los históricos conflictos protagonizados por la China Suárez y Mauro Icardi, relativizando los estratos sociales involucrados. Para la panelista, las traiciones y los romances cruzados son una constante que se repite sin importar el poder adquisitivo de los protagonistas. “Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social ”, concluyó tajante.