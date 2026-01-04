Escándalo con el nuevo novio de Zaira Nara: "Es mujeriego y le gusta la joda"

Yanina Latorre reveló que la familia del empresario francés no está del todo convencida con el nuevo romance con la modelo.

Zaira Nara confirmó su nuevo romance con el empresario y polista Robert Strom durante las primeras celebraciones del año en Punta del Este: la pareja fue fotografiada mientras paseaba en un auto descapotable y se retiraba de un boliche tomados de la mano. Los portales de noticias captaron el momento exacto en que ambos se besaron apasionadamente , dejando atrás cualquier intento de mantener el vínculo en secreto.

A pesar de las imágenes románticas, la panelista Yanina Latorre lanzó una dura advertencia sobre el pasado sentimental del heredero de centros comerciales europeos. Según la periodista, el círculo íntimo del deportista no vería con buenos ojos la relación debido a la inestabilidad emocional que ha mostrado anteriormente. “Me dicen que la familia de Robert... estaba preocupada porque parece que es muy mujeriego y le gusta la joda ”, sentenció la conductora de "Sálvese quien pueda".

La descripción que brindó la ex angelita posiciona al deportista como un hombre de 37 años que, hasta el momento, prefirió la vida nocturna antes que los compromisos formales. La comunicadora destacó que, pese a su perfil de clase alta, los intereses del polista no difieren de los escándalos mediáticos más resonantes de la televisión. “Tiene 37 y nunca sentó cabeza” , agregó para sembrar dudas sobre el futuro de la pareja con la modelo.

La polémica por los vínculos entre los polistas y las modelos

En su análisis, la panelista comparó las dinámicas afectivas de los polistas con las de los futbolistas, señalando que existe una búsqueda constante de fama en sus conquistas. La periodista sugirió que este nuevo amor de la menor de las Nara incluso habría provocado una reacción de despecho en su ex, Facundo Pieres. “Los polistas se hacen los cool, pero cómo le gustan las famosas”, disparó con ironía sobre el entorno que frecuenta la modelo.

Finalmente, Yanina vinculó este triángulo de relaciones esteñas con los históricos conflictos protagonizados por la China Suárez y Mauro Icardi, relativizando los estratos sociales involucrados. Para la panelista, las traiciones y los romances cruzados son una constante que se repite sin importar el poder adquisitivo de los protagonistas. “Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social ”, concluyó tajante.