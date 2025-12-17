El nuevo romance de Zaira Nara: detalles sobre su pareja magnate francés

En las últimas semanas hubieron rumores de romance con el streamer Bauletti y de reconciliación con su ex, Jakob Von Plessen. Ahora, Zaira Nara vuelve a estar en el centro de la escena ya que estaría saliendo con un magnate francés.

Según contó el periodista Gustavo Méndez al aire de La posta del espectáculo (TV Pública), la modelo estaría en pareja con Robert Strom , un multimillonario empresario de 37 años al que habría conocido por intermedio de Martín Pepa, novio de su amiga Pampita. “Una trama polémica que involucra a Zaira Nara, Facundo Pieres, Martín Pepa, Carolina Pampita Ardohain”, introdujo el conductor con un halo de misterio.

Sin más rodeos, reveló: "Zaira Nara está en pareja con Robert Strom. ¿Quién es Robert Strom? Es el nuevo novio de Zaira Nara: heredero archirecontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España". Todo habría empezado gracias a la top model y su novio polista: “Ellos le presentaron este magnate a Zaira Nara. Siento que Pepa es el mejor amigo de Facundo Pieres; tienen también relaciones comerciales, ella está chocha, no le importa nada”, dijo el panelista de La mañana con Moria (Eltrece).

image

“El abuelo, Robert Zellinberg de Balkany, fue creador de centros comerciales en Europa, en Madrid, Francia, España, Bélgica, Alemania. Empezó a invertir en inmobiliaria. La fortuna es tal que, al lado de este muchacho, Jakob Von Plessen —el padre de los hijos de Zaira— es pobre. Es pobre. Y eso no es fácil de decir en este círculo“, agregó, haciendo referencia a los lazos con gente de las altas esferas que tiene Strom.

Méndez dejó en evidencia cómo los vínculos entre el polo y la elite argentina se entrelazan: “Facundo Pieres es muy amigo de Clemente Zavaleta, el hijo de una de las Trillizas de Oro, María Emilia. Clemente está casado, justamente, con la hermana de Robert Strom”. Además, reconstruyó el escenario sentimental y desmintió versiones anteriores: “Zaira no quiere saber nada con Facundo Pieres. Y él —que quería volver, le mandaba mensajes y llamados a Zaira— quedó dolido porque lo dejó”. Acto seguido, dio más detalles de este multimillonario desconocido para los argentinos: "Robert vive entre Palm Beach, la zona más top de Florida, y castillos europeos. Tiene la misma edad que Zaira, 37, habla español perfecto y es tan ‘fachero’ como exitoso en el mundo del polo y los negocios“.

Zaira Nara y su supuesta reconciliación con Jakob Von Plessen

Zaira Nara se cansó de los rumores y salió a hablar sobre su supuesta reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos. Las versiones surgieron luego de que él se mostrara con la yerba de la marca de la modelo y con un paisaje de fondo muy similar al que también contempló ella el pasado fin de semana.

image

Lo cierto es que no estuvieron en el mismo lugar: ella viajó a Mendoza por el recital de Hernán Cattaneo, mientras que el agrónomo se fue a la Patagonia con Malaika y Viggo, sus pequeños.

Durante una participación en un streaming, Zaira aclaró que sigue soltera. “Tenemos rebuena onda. Está con los nenes en el sur. No sé, se ve que vieron montañas y dijeron: ‘Se fue con Zaira a Mendoza a ver a Cattaneo’”, sumó luego.