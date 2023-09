Bajo el espíritu de Rata Blanca

Ópera de rock

Esa obra conceptual con la que el músico recorrió Latinoamérica está basada en una novela de ciencia ficción del propio Bistolfi. “Los del cosmos siempre fue una intriga y una búsqueda, donde también aparecen las energías. Se basa en esta novela que escribí donde narra que el planeta tierra está llegando a su fin por el daño que está haciendo la humanidad, que es algo que está sucediendo. Y ante una serie de fenómenos que parte del cerro Uritorco (Córdoba) y su ciudad intraterrena Erks, una pareja son los comandantes de una nave para buscar un nuevo mundo para vivir. Un lugar de paz, de amor, sin guerras. Lo que queremos los humanos de bien. Esta Opera Prima ya se grabó en 20 países de Latinoamérica y en España está teniendo un éxito. Es un rock sinfónico con banda que se lleva adelante con artistas y músicos de cada país que me presento. Ahora la estamos grabando en Italia con artista de rock italiano y en Brasil”.

El tecladista, que vive al pie del citado cerro al que le dedicó su primer disco solista, reveló que esa búsqueda “nació” en ese sitio. “Nace todo el Uritorco. Cuando empecé con mi búsqueda espiritual y un desarrollo en la evolución de mi vida, se fue dando solo y a la vez aprendiendo; y eso después pasó a ser parte de mis obras. El mensaje que doy ahora no es el mismo que cuando tenía veintipico, no. Tiene que ver con el crecimiento en todos lados”. Y resaltó: “Hay mucha gente que se elige esto, pasa que lo malo siempre tiene más prensa”, aseguró Hugo. Y luego continuó: “Cuando hice Uritorco a todos les parecía un disparate que el tecladista de Rata Blanca hable de energía y espiritualidad. Y hoy es un clásico cada concierto que doy en la montaña y hay un montón de gente que me sigue. Por suerte las cosas cambiaron bastante y también la búsqueda del ser humano”.

Actualidad y trayectoria

En cuanto a la escena actual del rock, Bistolfi consideró que se están dando una serie de muchas “experimentaciones”. “La nueva música no es muy ambiciosa pero está bueno que sucedan cambios. No sé en qué terminará. Espero que supere en calidad a la música que ya está hecha. Me parece bien que los chicos hagan otro tipo de música a la que hicimos nosotros hace 35 años atrás”, aseguró el músico que leva editado más de 20 disco.

“A veces los chicos vienen y te dicen ‘yo quiero ser o tocar como vos’. Y la verdad que les digo que ellos tienen que estudiar, laburar y romperse todo el tiempo, para superarse y ser mejor que yo. Si no pasa eso seguramente no va a ver ninguna banda mejor que Rata Blanca. Eso depende de la gente y la actitud de los chicos o nuevos músicos. Siempre hay esperanza que se venga algo interesante porque hay pibes que se tocan todo”, acotó.

El tecladista, lleva más de tres décadas de carrera musical y sigue proyectando a futuro. Precisamente para Bistolfi esos años de carrera para él significan “quince minutos”. “A mí me mantiene vivo lo que voy creando actualmente y lo que voy viviendo. Me gusta que la vida me sorprenda un poco, no tener tan programado lo que voy a hacer. Hago con lo que siento de corazón, sin fijarme si va a estar en tal circuito de rock o de comercial. La obra artística se tiene que sentir de corazón”, concluyó.