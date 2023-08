Cómo se enteró Wanda Nara que padece de leucemia

Pero la realidad es que después de su viaje a Turquía, Wanda Nara habló con Ángel de Brito y le confirmó su enfermedad (que el conductor prefirió no decir ya que ella misma iba a contarla) y reveló la manera en la que se enteró que estaba enferma: “Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo”.

Wanda Nara 1.jpg

Sin embargo, agregó que fue por Jorge Lanata (aunque De Brito no lo nombró) que se enteró que estaba enferma: “Estoy bien, en shock y asimilando. Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico”.

“Obviamente, los médicos con cautela no le decían: ‘Tenés tal o cual cosa’. Porque querían ser específicos. De hecho, se hace los primeros estudios que son de sangre y que son los que dan los valores mal, y después va a Fundaleu, a otra institución, que es donde la empiezan a tratar con más rigurosidad. Y es donde empieza su tratamiento y la medicación”, agregó Ángel en palabras de Wanda.

Wanda Nara 2.jpg

“En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, contó Wanda Nara en diálogo por Ángel de Brito.

‘En ese momento entré en pánico por no saber qué me estaba pasando. Por los chicos, se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Mauro quería dejar la carrera. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”, cerró Wanda Nara su relato.