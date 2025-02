Cosquín Rock 2025: quiénes actúan y dónde verlo en vivo

El festival estará distribuido en siete escenarios, donde se llevarán a cabo actuaciones simultáneas a lo largo de las dos jornadas. Los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, así como también de actividades culturales, gastronómicas y espacios de arte.

Dónde ver Cosquín Rock 2025 en vivo

Para aquellos que no puedan asistir de manera presencial, Disney+ transmitirá en exclusiva el festival a partir de las 14 horas ambos días. De esta manera, el público podrá disfrutar de las presentaciones y de una cobertura especial con entrevistas y contenido exclusivo.

La grilla completa del Cosquín Rock 2025

Los Piojos - Deadmau5 • Babasónicos - Airbag - Divididos - Wos - No Te Va Gustar - Nicki Nicole - Dillom - Ratones Paranoicos - Las Pastillas del Abuelo - Las Pelotas - Skay y Los Fakires - Luck Ra, Mariano Mellino - La Delio Valdez + Julian Jeweil - Popof * Space 92, Tainos - Los Auténticos Decadentes • Guasones • Catriel y Paco Amoroso - El Mató a un Policía Motorizado - La Vela Puerca • Raros Recuerdos • Turf • Conociendo Rusia • Bandalos Chinos • Javiera Mena • Nafta • Bhavi - Silvestre y La Naranja • Cruzando el Charco - El Plan de la Mariposa - Los Tipitos • Fer Ruiz Díaz • Indios - El Zar - Koino Yokan • Juan Hansen Live - Emmanuel Horvilleur • Swaggerboyz - Vapors of Morphine - Los Espíritus - Hilda canta a Charly • Jóvenes Pordioseros • Massacre • Piti Fernández • Winona Riders - Zoe Gotusso - Memphis La Blusera • La Chancha Muda • Siddhartha - Tributo a Pappo: Miguel Vilanova - Celeste Carballo - Luis Robinson - Bolsa González - Ale Kurz • Mayra Iglesias • Leo Rizzi • Blair • Lara 91k • Florian - Ryan • Claudette King - Rosa Profunda - Dos Parejas - Manu Martínez - Polenta - Iván Singh & Sheryl Youngblood • Sol Ortega - Santi Gelli • Inazulina - Fonso y Las Paritarias - The Rhythm Gamblers - Genitallica - Los Búfalos Sedientos - K.A. * Maia Dros + Claudia Sette & Toyo Bagoso - Daniela Milagros + Hijo de la Tormenta • Lupe • Vinocio • Sul Bassa • Mabel • Gindy Coleoni Band • Yulie y Vane Ruth • Pampa • J Gabriel - Gara Uma • Gesar Valdomir Blues Band + Mari Fole ft. Nico Raffetta - The Ginger Hearts • Siwinshi - Marlene Suhly & The Super Sax • Marti Death • Papi Gimi Romero & Brossoul • Los Mentidores