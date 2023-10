Cuál es la mala noticia que recibió Wanda Nara sobre su salud

La salud de Wanda Nara ha sido tema de preocupación y conversación en los medios de comunicación durante los últimos meses. A pesar de compartir algunos aspectos de su tratamiento en las redes sociales, la empresaria no ha revelado públicamente el diagnóstico médico. En este contexto, Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda y asistente, visitó LAM para hablar sobre la situación de la conductora y su familia.

Wanda Nara 1.jpg El estilista y amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, compartió información sobre su estado de salud.

Una de las preguntas más recurrentes ha sido por qué Wanda Nara no ha compartido públicamente su diagnóstico. Kennys Palacios expresó su opinión al respecto: "Para mí, no está preparada y no estuvo preparada porque fue un bombazo que alguien lo dijo por ella".