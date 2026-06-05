Cuánto sale la entrada más cara para el show de Martín Cirio en Huracán

El streamer usó sus redes sociales para promocionar su show en el barrio que lo vio crecer. Cuándo será y cómo comprar las entradas.

Martín Cirio anunció este jueves que se presentará con su show “La noche de Martina 2” en el Estadio de Huracán tras el éxito de su paso por el Movistar Arena el año pasado.

“¡ Mi vuelta a Parque Patricios en el estadio Huracán!” , reveló el streamer en sus redes sociales y contó que el show será completamente renovado. “Es hora de que todas las anécdotas del barrio que conté las conozcan ustedes viniendo y conociendo el bello barrio que me vio crecer”, dijo en la publicación en las redes.

El show será el 14 de noviembre y las entradas a la venta ya están disponibles en la página oficial de Planout . En cuanto a los precios de las mismas rondarán desde los $60.000 hasta los $180.000 dependiendo de la ubicación del espectador. De hecho, en las primeras horas de venta hay sectores que están agotados.

Topa y Martin Cirio, muy buenos amigos

Diego Topa, uno de los grandes referentes de la animación infantil, sorprendió al revelar la existencia de una fuerte amistad con Martín Cirio, figura destacada del streaming argentino conocido por su estilo desinhibido, donde los tópicos sexualesacaparan buena parte de sus entrevistas.

El vínculo, marcado por el contraste entre sus trayectorias públicas, despertó curiosidad tanto por la cercanía como por la diferencia de personalidades.

Diego Topa

La pregunta de Fede Popgold, el conductor de Patria y Familia de Luzu TV, fue la clave para dar a conocer la relación de amistad entre ambas figuras: “ Cuando estuviste en los Movistar Arena de Martín Cirio, a mucha gente le llamó la atención. ¿Qué hace Topa acá? Quiero saber el origen de tu amistad con Martín" Y Topa, con su estilo sencillo y honesto, explicó: “Hace muchos años lo conozco a Martín. Lo quiero un montón. Le pasó de todo en la vida. Me parece una persona increíble. De hecho, a mí también me han pasado cosas en la vida y desde ese lugar me acompañó mucho”.