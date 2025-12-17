Denuncian al marido de Maru Botana y fue demandado por más de 50 millones de pesos: qué hizo

El marido de la pastelera fue denunciado ante la justicia por una ex empleada y tuvo que desembolsar una suma millonaria. Por qué lo denunciaron.

El periodista Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) fue contundente con la información revelando que el marido de Maru Botana , Bernardo Solá, recibió una denuncia de una empleada de un local del que es propietario. "Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru. Quería dar una nota pero llegaron a un acuerdo judicial y por eso no se hizo", contó el periodista en su programa.

Según detalló De Brito en su programa, la denuncia hecha por una ex empleada que trabajaba en el local de la calle Echeverría demandó a la pareja por deudas salariales, y particularmente contra el esposo por acoso y hostigamiento laboral. Dicha presentación en la justicia se radicó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47.

Luego, el conductor leyó el documento: “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora , incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba , sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”.

"Ante esta denuncia los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional, se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y solicitaron el levantamiento del embargo", dijo De Brito alegando a su vez que no se trató de un acoso sexual. “La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos”, sumó a la información.

Ángel contó que el 9 de diciembre pagaron 22 millones de pesos y que el resto se abonará en cuotas: la primera de 11 mil dólares y luego de dos mil dólares mensuales hasta saldar la deuda.

Yanina Latorre debutó en MasterChef Celebrity y anticipó su cruce con su enemiga Maru Botana

La tensión se apoderó de MasterChef Celebrity cuando en el mismo estudio de grabación estaban presentes Yanina Latorre y la cocinera Maru Botana, oficiando de jurado. Las miradas estaban puestas en ese encuentro explosivo que podía decantar en una situación incómoda en el set, sin embargo lo que generó fue sorpresa.

“Contra todos los pronósticos, no me agarré con Maru Botana”, contó Yanina en su programa Sálvese Quién Pueda (SQP) sobre la participción de ambas en el certamen y recordando los cruces que tuvieron en su adolescencia. “No puedo spoilear, pero en algún momento tuvimos dos palabritas y yo le dije que esperaba que sea objetiva”, confesó.

Sin embargo, más allá de que reinó la paz, la periodista picante confesó que existieron cruces de palabras: “Hubo comentarios que le contesté”.

Toda la tensión recae en ambas debido a cruces que mantuvieron cuando ambas eran estudiantes de la Universidad de Belgrano, etapa de la conductora donde alega que sufrió hostigamiento por parte de la reconocida chef. En medio de sus revelaciones, Yanina se mostró sorprendida debido a que Maru la desmiente pero no se enfrentan cara a cara: “Lo que me llama la atención es que, si yo soy tan mentirosa, cómo no me encara”,

“Ella me hizo una buena devolución”, contó sobre su desempeño como jurado y reveló: “Cuando me fui, vino, me saludó y me dio un beso. Yo ni en pedo te voy a saludar”.

Más tarde soltó: “Por ahí dio vuelta la página, como ella dice. O quiere agarrar un programa o quiere prensa”.