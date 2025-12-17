Santiago del Moro sorprendió al revelar que se involucró con una participante de Gran Hermano: con quién

El conductor del reality no dudó al revelar el nombre de la participante que tiene un lugar especial en su corazón.

Santiago Del Moro sorprendió al revelar cuándo se estrenará la nueva edición de Gran Hermano , llamada Generación Dorada que mezclará participantes que se anotaron para ser parte del reality con algunos famosos que se someterán a la experiencia. Sin embargo, en medio de una entrevista con el programa a La Barbarossa sorprendió a todos al confesar que se vinculó sentimentalmente con una participante.

“Hace cuatro o cinco meses que estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos Generación Dorada porque es el formato más importante de la historia de la televisión ”, contó sobre el proyecto y agregó sobre uno de los ejes del producto: "Dentro de la casa son todos iguales. No hay estrato social, no hay títulos, no hay barrios ni edades. Ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales”.

Más tarde, saliendo del anuncio que hizo en sus redes sociales y que detalló por la señal Telefe, la periodista Analía Franchín no anduvo con rodeos y le hizo una pregunta punzante sobre su experiencia como conductor del reality: “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EspiandoOfIcial/status/2000965277249425573&partner=&hide_thread=false Santi Del Moro hablo sobre Furia en el casting presencial de Gran Hermano Generacion Dorada#GranHermano #LAM pic.twitter.com/C6khnS6gBW — ESPIANDO OFICIAL (@EspiandoOfIcial) December 16, 2025

Rápidamente y sin titubear, respondió: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”. Más tarde confesó que nunca participó de las votaciones populares que definen las salidas del certamen pero que sus hijas si han emitido su voto en otras oportunidades.

Gran Hermano: Santiago del Moro confirmó la fecha de debut

Santiago del Moro sorprendió este lunes al publicar una imagen en sus redes sociales con una fecha que generó expectativa entre sus seguidores.

Desde su cuenta oficial, el conductor de Gran Hermano compartió una historia en la que escribió “2/2/26” con un fondo naranja. Sin embargo, eso no fue todo, ya que desde las cuentas de Telefe y Gran Hermano no tardaron en compartirla también.

IMG_3204

La publicación de Del Moro llamó la atención de los seguidores y fanáticos del programa ya que en la última transmisión de los Martín Fierro de Televisión en septiembre pasado se anunció que febrero es la fecha elegida para el regreso del reality.

Por el momento, no hay una confirmación oficial, pero el dato y la reacción del canal ante el posteo del conductor es un indicio de que el reality comenzaría el primer lunes de febrero con el ingreso de los nuevos participantes.

Mientras tanto el casting continúa habilitado y este martes 16 de diciembre en las puertas de Telefe se realizó la convocatoria presencial.