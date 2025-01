El daño físico que sufrió el ex de María Fernanda Callejón tras su separación

"Quiero terminar con esto de alguna manera, por el bien de nuestra hija. Las personas de bien reciben las cosas como personas de bien", aseguró el hombre, que está muy afectado por la pelea, al punto que comenzó a caerse el pelo y los dientes. “Yo me estoy haciendo cargo de prácticamente todo, como siempre lo hice. No ha cambiado mucho. Estoy pagando la hipoteca, llegué a un acuerdo con el banco y estoy pagando la deuda para no perder la casa”, había contado en Puro Show.

Tampoco le gustó ver cómo su ex disfruta de la propiedad con su nueva pareja, el exfutbolista Fernando Gamboa: “Sí, están ahí, ¿qué querés que haga? A mí me daría mucha vergüenza vivir en un lugar que está pagando otra persona. Yo estoy alquilando un lugar y estoy pagando un alquiler para que vivan otras personas”.

“Llega un momento que no se puede sostener más. La verdad siempre gana. No estoy reclamando nada que no me corresponde, ni siquiera reclamo lo que me corresponde", afirmó.

El drama económico que pasa María Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto están en guerra hace ya dos años, y lejos está de terminar el divorcio en paz ya que ahora están en una encrucijada. La causa del mismo fue por una supuesta violencia de género e infidelidades, pero esto sigue creciendo a una escala que la figura pública estaría entrando en una deuda por su casa.

En Intrusos revelaron detalles inéditos de la deuda millonaria que mantiene la ex vedette y que la llevaría a perder la casa en caso de no pagarla. En ese lugar, vive con Giovanna, hija que comparte con Diotto.

Lo cierto es que, la expareja fue intimada a regularizar el pago del crédito hipotecario que habían solicitado cuando estaban juntos para comprar la vivienda familiar. Como ninguno la pagó y siguieron con la demanda legal, según informó Karina Iavícoli, podrían perder el hogar.

“Cuando Diotto decide irse, le dijo a Fernanda que no podía seguir pagando su parte (del crédito), y quedó ella a cargo de esa situación”, explicó la panelista. “La deuda total asciende a 110 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Esto ya pasó a una instancia judicial, y si continúa así, podría llegar a un remate”, agregó.

"Él se fue de la casa y siguió pagando las cosas que le corresponden de la hija y le dijo que no podía pagar más. Entonces le quedó a ella la hipoteca. Estimo que debe haber sido un arreglo entre ellos”, concluyó Iavícoli sobre la deuda millonaria de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.