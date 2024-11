El drama económico que pasa María Fernanda Callejón

En Intrusos revelaron detalles inéditos de la deuda millonaria que mantiene la ex vedette y que la llevaría a perder la casa en caso de no pagarla. En ese lugar, vive con Giovanna, hija que comparte con Diotto.

maria-fernanda-callejon-y-ricky-diotto-1573765.jpg María Fernanda Callejón.

“Cuando Diotto decide irse, le dijo a Fernanda que no podía seguir pagando su parte (del crédito), y quedó ella a cargo de esa situación”, explicó la panelista. “La deuda total asciende a 110 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Esto ya pasó a una instancia judicial, y si continúa así, podría llegar a un remate”, agregó.

"Él se fue de la casa y siguió pagando las cosas que le corresponden de la hija y le dijo que no podía pagar más. Entonces le quedó a ella la hipoteca. Estimo que debe haber sido un arreglo entre ellos”, concluyó Iavícoli sobre la deuda millonaria de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

Qué dijo María Fernanda Callejón de Ricky Diotto

María Fernanda Callejón habló con Héctor Maugeri para Caras TV y apuntó contra Delfina Gerez Bosco, la actual pareja de Ricky Diotto: "No me parece que opine de estas cuestiones. Mi hija tiene 9 años y habla, a ella no le gustó que opinen".

2.JPG María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

"Yo fui la que me enteré por televisión que me engañaba. Soy una persona pública y es duro enterarte por la tele. También ser amenazada y presionada y no poder contar lo que me pasaba. Para mí, fue un tsunami", se sinceró.

A su vez, la actriz dio nuevos detalles sobre la denuncia por violencia a su exmarido: "Él nunca me pegó, pero por algo se empieza. Un zamarreo acompañado de cosas verbales muy fuertes, yo no lo había vivido nunca y menos estando mi hija en la casa".

Y agregó: "Yo naturalizaba un montón de cosas que estaban mal. Yo tenía el foco puesto en mi maternidad y los papás a veces se sienten desplazados. Cuando fui mamá, creo que él lo tomó así".

María Fernanda Callejón-casa-home.jpg

Luego, María Fernanda Callejón analizó: "Me destrataba. Yo no existía, a pesar de mi carácter y mi personalidad lograron rebajar mi autoestima y sentirme absolutamente desvalorizada como mujer, mamá y como profesional. De todo eso me estoy dando cuenta ahora. Uno naturaliza situaciones y después te das cuenta que fueron muchos años".