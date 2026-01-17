El fulminante comentario de Lali Espósito tras el paso de Javier Milei por Jesús María

La artista reflotó su viejo tuit que se había vuelto viral durante las elecciones 2023, aunque lo modificó un poco para la ocasión.

El histórico Festival de Jesús María se convirtió en el escenario de un inesperado cruce mediático y político tras la participación del presidente Javier Milei en su edición número 60. El mandatario, quien mantiene un fuerte vínculo con el electorado cordobés, asistió al evento para celebrar las tradiciones gauchas y terminó protagonizando un momento musical junto al Chaqueño Palavecino . Sin embargo, la nota de color no tardó en generar repercusiones en las redes sociales por parte de figuras de la cultura argentina.

Lali Espósito , quien manifestó diferencias públicas con el jefe de Estado, utilizó su cuenta de X para lanzar un dardo cargado de sarcasmo sobre la presencia presidencial en el escenario. La cantante apeló a la memoria de sus seguidores al reformular su mensaje más viral de las pasadas elecciones. “Que sorpresa. Que alegría. Larga vida a los festivales populares!” , escribió la artista durante la madrugada del sábado, logrando que su reacción se volviera tendencia de forma inmediata.

Por su parte, el libertario se mostró emocionado al destacar la importancia de La Docta en su carrera política y la relevancia internacional del encuentro folclórico. Durante su discurso inicial, Milei puso énfasis en el valor de la identidad nacional y agradeció la calurosa bienvenida de los organizadores y el público presente. “Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, expresó antes de la música.

La velada alcanzó su punto máximo cuando el mandatario le solicitó al intérprete interpretar una de sus obras más emblemáticas en honor a la provincia anfitriona. Ante el pedido, el reconocido cantor no solo aceptó, sino que lo invitó a subir a las tablas para entonar juntos las estrofas del clásico. “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje”, gritó el mandatario mientras el estadio vibraba entre aplausos y ovaciones.

Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en Córdoba

Aunque en un primer momento el líder de La Libertad Avanza intentó declinar la invitación por considerarse un simple aficionado frente a una leyenda del folklore, la insistencia del músico fue determinante. Palavecino animó al presidente recordando su faceta como cantante de rock y su admiración por las canciones de Leonardo Favio. “Venga, venga. Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock... ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”, exclamó el artista mientras le cedía el micrófono central.

Finalmente, el presidente se animó a entonar el puente de la canción, recibiendo el visto bueno del referente salteño, quien bromeó sobre su desempeño vocal. El mandatario cerró su participación con humor, agradeciendo la oportunidad de compartir ese espacio con uno de sus ídolos musicales y con el pueblo cordobés. “Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”, lanzó entre risas el jefe de Estado antes de fundirse en un abrazo con el anfitrión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2012378281190760464&partner=&hide_thread=false "Amor Salvaje":

Porque Javier Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en #JesúsMaría pic.twitter.com/YFZTyiKlrv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2026

Con esta visita, Milei se sumó a la selecta lista de presidentes que pasaron por la Doma y el Folklore, siguiendo los pasos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri. La organización del festival correspondió el gesto con una pantalla gigante de bienvenida que saludaba formalmente a la máxima autoridad de la Nación. “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”, rezaba el cartel blanco que iluminaba el campo mientras el mandatario saludaba a la multitud.

Cómo había sido el tuit original de Lali Espósito

Mientras la política celebraba este gesto de cercanía, el ambiente artístico se dividía entre quienes apoyaban la integración y quienes, como Lali, cuestionaban la contradicción discursiva sobre los fondos destinados a la cultura. La ironía de la cantante volvió a encender el debate sobre el financiamiento de los eventos que el Gobierno criticó en otras ocasiones. “Qué peligroso, qué triste”, había sido la frase original de la actriz que hoy resuena en un nuevo contexto.