El significado detrás del anillo de compromiso de Lali Espósito

La cantante anunció su casamiento con Pedro Rosemblat y mostró la joya elegida y cargada de simbolismo.

“Nos casamos” . Tan simple como emotivo fue el posteo con el que Lali Espósito confirmó su casamiento con Pedro Rosemblat. Después de dos años de relación, la cantante y el periodista pasarán por el altar y la felicidad se viralizó en las redes sociales con sentidas postales de la pareja.

Entre las fotos de playa, brindis y abrazos, un elemento se robó todas las miradas de los seguidores de la actriz de 34 años que incluso, sin percatarlo, había mostrado en otras publicaciones, pero no había llamado la atención. Un anillo de oro amarillo de 18 quilates con dos piedras distintas : una de color blanco y otro celeste.

La pieza combina dos diamantes de formas diferentes: uno de corte cuadrado en color celeste y otro redondo en color blanco lo que representa la bandera de Argentina, un detalle que fue alertado rápidamente por sus seguidores que refirieron a un gesto “patriótico” tanto de Lali como de Pedro.

La joya es de diseño nacional y tiene un valor millonario, según la certificación de las gemas y del peso en quilates.

El anillo símbolo de unión de dos individualidades que eligen caminar juntas, sin perder la identidad, fue popularizado por Napoléon Bonaparte cuando le regaló un anillo de compromiso a Josefina de Beauharnais en 1796. El diseño conocido como Toi et Moi (Tu y yo, en francés) se remonta a dos siglos atrás.

Moria no será la madrina de bodas y explicó los motivos

Cercana a Lali Espósito, Moria Casán no dudó en opinar de la decisión de la cantante de casarse con Pedro Rosemblat. La noticia que fue confirmada por la propia artista emocionó a sus seguidores y rápidamente se volvió tendencia en Argentina.

Sin embargo, la One mostró su desaprobación total por la boda y en su programa La mañana con Moria (El Trece) dio su punto de vista y cuestionó la decisión de la joven de 34 años. “¡Qué horror! ¿Cómo? ¿Qué hacés, La? ¿Estás loca?”, dijo la conductora mostrando su total desacuerdo con la boda.

La conductora de El trece contó también que la llamaron para ser madrina de la boda y dijo que no aceptó. “Ni se me ocurre ser madrina, tendrás gente más importante en tu círculo íntimo. Te hago de cortejo. ¡No puedo creer que una mujer tan empoderada se case!”, cerró Moria indignada por la noticia.