Anita Espósito salió a bancar a Lali tras la filtración de un video donde se niega al casamiento

La hermana de la cantante la defendió de las críticas luego de que anunciara que se casará con Pedro Rosemblat.

Después del anuncio de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat , la pareja se llevó todas las miradas. La noticia sorprendió no solo a los fanáticos sino también a figuras del mundo del espectáculo. Y todo porque contrastó con declaraciones públicas que la cantante pop había hecho tiempo atrás, cuando aseguraba que no se veía casada ni "vestida de blanco".

En ese contexto, surgieron apoyos, debates y críticas, entre ellas la de Moria Casán, que calificó la decisión como un "horror". En medio de ese escenario, Anita Espósito , hermana de Lali, tomó la palabra y aportó una mirada íntima y reflexiva. Desde el programa Patria y Familia, en Luzu TV, la panelista dejó en claro que el anuncio no la tomó desprevenida. "A mí no me tomó por sorpresa", afirmó de entrada, aunque reconoció que siempre hay un impacto inicial cuando alguien cercano comunica una decisión tan importante.

Lejos de esquivar el debate que se generó alrededor de las declaraciones de su hermana, Anita abordó el tema desde su propia experiencia personal. "A mí me pasaba lo mismo. No me quería casar ni nada, pero un día te pasa algo puntual con una persona", explicó, trazando un paralelismo directo con lo que hoy vive Lali. En ese sentido, puso el foco en la posibilidad de transformación y la legitimidad de cambiar de opinión con el tiempo.

Embed - #PATRIAYFAMILIA l ¿LALI NOS INVITÓ AL CASAMIENTO? Y ELEGIMOS EL PIE DEL VERANO

La hermana de la artista profundizó aún más su idea y remarcó el valor de animarse a transitar caminos que antes parecían ajenos. "Si te pintó otra cosa, porque la propuesta o la relación es distinta, porque vos estás distinta, porque creciste o lo que sea, está bueno animarse a hacer eso que quizá en otro momento no harías", reflexionó, combinando su rol de hermana con el de alguien que atravesó una experiencia similar.

Finalmente, cerró su postura con una frase que resume su mirada sobre el amor y las elecciones personales: "Siempre tenés la chance de apostar por una cosa que, a priori, te parece buena". Una definición que, sin confrontar directamente con las críticas, refuerza la idea de que cambiar no es una contradicción, sino parte del recorrido.

El significado detrás del anillo de compromiso de Lali Espósito

“Nos casamos”. Tan simple como emotivo fue el posteo con el que Lali Espósito confirmó su casamiento con Pedro Rosemblat. Después de dos años de relación, la cantante y el periodista pasarán por el altar y la felicidad se viralizó en las redes sociales con sentidas postales de la pareja.

Embed - LALI on Instagram: "Nos Casamos♥" View this post on Instagram

Entre las fotos de playa, brindis y abrazos, un elemento se robó todas las miradas de los seguidores de la actriz de 34 años que incluso, sin percatarlo, había mostrado en otras publicaciones, pero no había llamado la atención. Un anillo de oro amarillo de 18 quilates con dos piedras distintas: una de color blanco y otro celeste.

La pieza combina dos diamantes de formas diferentes: uno de corte cuadrado en color celeste y otro redondo en color blanco lo que representa la bandera de Argentina, un detalle que fue alertado rápidamente por sus seguidores que refirieron a un gesto “patriótico” tanto de Lali como de Pedro.

La joya es de diseño nacional y tiene un valor millonario, según la certificación de las gemas y del peso en quilates. El anillo símbolo de unión de dos individualidades que eligen caminar juntas, sin perder la identidad, fue popularizado por Napoléon Bonaparte cuando le regaló un anillo de compromiso a Josefina de Beauharnais en 1796. El diseño conocido como Toi et Moi (Tu y yo, en francés) se remonta a dos siglos atrás.