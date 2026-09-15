El furcio viral de Coki Ramirez a Nahuel Pennisi

La cantante y conductora de Se siente Argentina protagonizó un momento viral junto a Nahuel Pennisi que desató el enojo en las redes sociales.

Coki Ramírez quedó envuelta en una polémica viral en su programa Se siente Argentina (TV Pública). La conductora protagonizó un momento particular junto a Nahuel Pennisi y Bruno Arias quienes estaban como invitados.

La charla avanzaba con total normalidad y un detalle llamó la atención de la cantante: la remera que llevaba puesta Bruno Arias. La prenda tenía una imagen de Mercedes Sosa estampada en el frente. Fue en ese momento, cuando Ramírez se dirigió a Pennisi e hizo un comentario que se volvió viral rápidamente.

"Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver", lanzó sin filtros la conductora que aunque la frase se deslizó de manera natural sorprendió tanto al músico como al resto de los invitados y al público que no tardó en viralizar el momento y cuestionar su actitud.

El comentario de Coki hacía alusión a que Pennisi es ciego, una discapacidad con la que nació y que forma parte de su historia personal y artística. La situación fue tomada con naturalidad por el cantante y sus compañeros de programa, que acompañaron el momento entre risas.

Las redes no tardaron en mostrar su postura sobre el momento. "No tiene nada de malo", "Que comentario feo que hizo", "No se dio cuenta no lo hizo con maldad", "De qué se ríe??? Desastrosa", "De qué se ríe.. si tenés dignidad pedís disculpas", fueron algunos de los comentarios.