El novio de Marina Calabró habló de la relación que los une

Luego, en su respuesta agregó: “La realidad es yo de mi vida privada no hablo”, dijo y agregó: “Estoy separado hace poco tiempo, tengo dos hijos. Mi hijo Rocco de 10 años y Nina, de 5. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate”, tratando de cerrar el tema y evitar la repregunta de la Chiqui. Una misión imposible ya que Legrand volvió a la carga tratando de recabar más información.

“No me deje con la duda, Barbano. No puedo dormir, estoy desde hace una semana que no duermo. Por sí o por no”, repreguntó la Chiqui. Del otro lado, Barbano adoptó una postura infranqueable y no se corrió de su eje: “La voy a dejar con la duda”.

Lo cierto es que ambos evitaron presenciar la mesa juntos ya que Marina Calabró estaba invitada a participar del programa, junto a su compañero radial en Mitre Rolando Barbano, y decidió no asistir.

El dato que confirmaría que Marina Calabró y Rolando Barbano están juntos

Pochi de Gossipeame tiró una bomba en sus historias de Instagram y reveló el dato que le llegó de Marina Calabró y Rolando Barbano sobre la relación que mantendrían oculta, por el momento.

"Por acá me cuentan, siempre de primerísima fuente, que ya hace un par de meses a Rolando Barbano se lo vería bastante por el edificio de Marina Calabró", expresó la panelista en sus redes sociales, confirmando el romance.