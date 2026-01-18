Fernando Carrillo confirmó que denunciará a Cinthia Fernández tras su fuerte cruce

La detención de Nicolás Maduro desató un feroz enfrentamiento televisivo entre el actor Fernando Carrillo y la panelista Cinthia Fernández , que ahora derivó en una batalla legal. El galán de telenovelas anunció a través de su abogado, Alejandro Cipolla, que iniciará acciones penales contra la mediática por sus declaraciones públicas. "Las manifestaciones realizadas por la mencionada han excedido de manera evidente los límites del ejercicio de la libertad de expresión ", sostuvo el comunicado oficial del intérprete venezolano.

La respuesta de Cinthia Fernández no se hizo esperar y, desde el programa de Moria Casán, lanzó una dura contraofensiva acusando al actor de intentar censurarla. La panelista ratificó sus críticas hacia el apoyo que el artista brinda al régimen chavista, calificando su postura como una defensa de la tortura y la dictadura. "Me enaltece estar en la vereda de enfrente de un tipo que defiende un régimen dictatorial , un régimen asesino", fustigó la bailarina visiblemente molesta ante la demanda.

Durante su descargo, la mediática cuestionó la coherencia del oriundo de Caracas y puso en duda sus verdaderos intereses económicos y sus inversiones personales fuera del país caribeño. Cinthia redobló la apuesta desafiando al actor a realizar múltiples querellas mientras lo tildaba de hipócrita por su estilo de vida alejado de la realidad de su país. "Si estar en la vereda de enfrente de un tipo como vos me vale una querella, no me hagas una, haceme 20 ", sentenció la panelista.

Fernández también recordó incidentes pasados del actor en Estados Unidos y calificó la actual denuncia como un intento desesperado por intentar lavar su imagen pública. La panelista vinculó la defensa ferviente que Carrillo hace del gobierno con supuestos intereses particulares que lo alejan de la defensa de la libertad. "Es un manotazo de ahogado para limpiar su nombre y honor", cerró la mediática para desestimar la estrategia judicial del reconocido artista venezolano.

"Se lo acusó de acosador y abusador"

Finalmente, el conflicto judicial promete sumar nuevos capítulos en los tribunales, mientras el debate sobre la situación política de Venezuela sigue dividiendo aguas en la farándula local. El abogado Cipolla aseguró que los dichos de Fernández lesionaron gravemente la reputación de su cliente, configurando conductas que deben ser sancionadas administrativamente: "Se lo trató de abusador, acosador, de que es una persona que está a favor de torturas. Más allá de eso, yo no estoy diciendo que en Venezuela existan o no. No es un problema mío".