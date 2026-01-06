Qué dijo Cinthia Fernández cuando Moria Casán le preguntó por su embarazo

Moria Casán le consultó, sin filtros, sobre los rumores de embarazo con Roberto Castillo y la respuesta de la modelo descolocó a todo el panel.

Cinthia Fernández quedó envuelta en un rumor de embarazo junto a su nueva pareja el abogado Roberto Castillo. La modelo que contraerá matrimonio en 2026 con el letrado enfrentó la versión cuando Moria Casán se lo preguntó sin filtros en el programa de El Trece.

Sin vueltas y con su característica lengua karateca, La One le consultó a la influencer: "Cinthia, ¿estás embarazada?". Lejos de responder, la panelista de La Mañana con Moria esquivó el tema, pero su respuesta puso en evidencia que los rumores podrían ser reales. "Discúlpenme, pero me voy a acotar a la rutina que me dieron. Hoy no me toca ese tema ", dijo Fernández que en lugar de desmentir el rumor dejó en claro que por ahora no es el momento de confirmar la noticia.

"Viene con ropa especial, es más viva", dijo Moria quien bromeó con Cinthia al referirse a que viene con ropa oversize para esconder el embarazo.

No es la primera vez que Cinthia es protagonista de la noticia. Hace algunas semanas, la presencia de la tarotista Jimena La Torre en el programa para hablar del 2026 fue la oportunidad para confirmar su casamiento con Castillo. "Yo también me caso. Me comprometí el año pasado", contó generando un sinfín de sensaciones en torno a la noticia.

Sin embargo, en tono de broma, les dejó en claro a los panelistas del programa: "Me caso pero no sé si voy a invitar a todos". Rápidamente interpretaron el código entre ellos y estallaron de risas. La mediática confirmó que se casará vestida de blanco en la ceremonia donde reconfirmará su relación con el abogado Roberto Castillo, pero no dio detalles de la fecha exacta del 2026 en las que se realizará el evento.