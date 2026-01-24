Flor de la V habló sobre el cuerpo de Tini Stoessel y le llovieron las críticas en las redes

En su debut en la obra de teatro "Sex", la conductora mencionó a la cantante en medio de un monólogo de humor y hubo muchos cuestionamientos.

Flor de la V debutó en la obra teatral “Sex” bajo la dirección de José María Muscari y generó una fuerte polémica tras su primera función. Durante el espectáculo, la conductora de televisión realizó un monólogo en el que hizo hilarantes referencias directas con respecto al físico de otras figuras del ambiente, aunque algunas de ellas no cayeron del todo bien entre el público presente.

En su discurso, la artista comparó la contextura física de Luciano Castro con la de la cantante Tini Stoessel mientras relataba una anécdota personal. La comparación aludió específicamente al peso y a la apariencia de la intérprete de la "Triple T" en un tono de humor, más allá de que luego los fanáticos de la cantante apuntaron contra la presentadora a través de las redes sociales.

“Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura, 20 kilos mojada, Tini Stoessel ”, lanzó la animadora ante los espectadores que pagaron su entrada para presenciar el show en la sala. La frase se viralizó rápidamente en las redes sociales X e Instagram, donde los usuarios manifestaron su repudio por los dichos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por América TV (@americatv)

Los internautas criticaron a la ex participante y ganadora del "Bailando por un sueño" por realizar comentarios sobre cuerpos ajenos y señalaron que sus palabras resultaron "desubicadas" para el contexto actual. Muchos mensajes recordaron que en 2026 este tipo de bromas, incluso consideradas de mal gusto, ya no deberían tener lugar.

“¡Se desubicó mal! ¿Reírse del cuerpo de otra mujer?”, fue uno de los cuestionamientos más destacados que recibió la actriz tras la difusión del video. Otros usuarios remarcaron la contradicción de sus palabras con los discursos que suele sostener en su programa. “¿Pero no es que no se habla de los cuerpos ajenos?”, sentenció otro seguidor para cuestionar la postura de la protagonista de la propuesta de Muscari. Las críticas se centraron en la cosificación y en la burla sobre la contextura física de la cantante.

La frase de Maxi López que también generó polémica

Hasta el momento, la conductora de "Los profesionales de siempre" no realizó un descargo sobre la repercusión negativa que tuvo su participación en el escenario. El hecho ocurre en medio de otros cruces mediáticos que la comunicadora mantiene con figuras del deporte, como Maxi López, quien había declarado que no se besaría jamás con un hombre y puso sobre la mesa, de manera increíble, el nombre de Flor de la V.

Embed

Mientras tanto, la obra continúa con sus funciones programadas, mientras el debate sobre los límites del humor y los comentarios físicos sigue vigente en las plataformas digitales. La frase de los "20 kilos mojada" continúa siendo el eje del descontento entre los fans de Stoessel, quien se prepara para otro año brillante arriba de los escenarios.