Fuerte cruce de Coty Romero en un reality que es furor en España

La ex Gran Hermano se sumó a un reality español y ya tuvo un intenso cruce con otra participante. Quién es la otra figura argentina que se sumó al programa.

Coty Romero ya es una participante más del programa televisivo español La Cárcel de los Gemelos con un ingreso desafiante y donde dejó muestras de que entró dispuesta a dejar todo para ser ganadora del reality. Pasaron algunos minutos que la ex Gran Hermano estalló contra otra participante y protagonizó un tenso cruce que tuvo que ser interceptado.

El primer chispazo, aunque no pareciera ser el último, fue con La Falete, quien es reconocida por tener un carácter fuerte que se destaca en el juego. Al ver que no le dio protagonismo ni la saludó en el ingreso, la correntina fue punzante y la enfrentó tratándola de maleducada. “Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?”, dijo Coty mientras que recibió por parte de la española: “Tengo más educación que tú y que muchos”.

“No se nota tu educación porque mirás de arriba a abajo a todos y yo soy igual que vos acá”, apuntó la ex GH poniéndose luego cara a cara con la participante española que alegó no conocerla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unpocotendencia/status/2043447864873951287&partner=&hide_thread=false Coty”



Porque a 30 minutos de su entrada a “La Casa de los Gemelos”, Coty Romero se enfrentó con la española “La Falete”. pic.twitter.com/8VOS5sorWr — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) April 12, 2026

Más tarde, se tensaron en la zona de calabozos donde La Falete fue a buscarla y le tiró gaseosa en la cabeza generando un nuevo enfrentamiento. “Pegame, pegame, así te sacan”, sostuvo Coty intentando sacarla de juego con una reacción impulsiva.

“¿Pensás que le tengo miedo al agua? La que le tiene miedo sos vos que tenés olor a ort...”, dijo la correntina sin escrúpulos. Rápidamente le marcó el camino y la postura que tendrá en el certamen español.

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Quién es la otra figura que se sumó al reality

Más allá de la llegada de Coty, el reality tiene a Furia Scaglione en la casa. "Coti Romero es una superestrella del Gran Hermano de Argentina, es una jodida superestrella. Furia Scaglione, madre. Qué barbaridad la que se va a liar”, destacaron los conductores en la presentación oficial.