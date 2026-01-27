Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha de estreno: cuándo se abre la casa

El reality celebrará los 25 años del formato en Argentina y volverá a la pantalla el lunes 23 de febrero, con conducción de Santiago del Moro y una casa renovada.

Gran Hermano ya tiene fecha confirmada para su regreso a la televisión. Telefe anunció que la nueva edición, titulada “Gran Hermano: Generación Dorada” , se estrenará el lunes 23 de febrero , cuando se abran nuevamente las puertas de la casa más famosa del país.

La confirmación se realizó a través de un adelanto emitido este lunes por la señal, que busca capitalizar los 25 años del formato en Argentina , desde su estreno original en 2001. La nueva temporada se plantea como una edición conmemorativa, pensada para repasar la trayectoria del programa y su impacto sostenido en la agenda mediática y en el consumo audiovisual.

Según lo informado por Telefe, esta edición contará con un casting diseñado para reflejar distintas generaciones y perfiles sociales, en línea con el concepto de “Generación Dorada”. La producción trabajó durante los últimos meses en la selección de participantes, con el objetivo de ofrecer una convivencia diversa y representativa de la evolución del reality a lo largo del tiempo.

GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

La conducción volverá a estar a cargo de Santiago del Moro, quien se consolidó como la cara del ciclo en sus últimas temporadas. El periodista encabezará las galas de presentación, nominación y eliminación, manteniendo el esquema que el canal sostiene desde el regreso del programa a la pantalla abierta.

En paralelo, trascendió que la casa fue completamente remodelada, con incorporación de nueva tecnología y rediseño de los espacios comunes. Si bien la emisora mantiene reserva sobre las reglas específicas, el título de la edición alimenta versiones sobre posibles guiños al pasado del programa, con dinámicas especiales o referencias a participantes históricos.

El estreno se dará en un contexto de fuerte competencia por el encendido, con los realities como uno de los formatos de mayor impacto en televisión abierta, redes sociales y plataformas digitales. Con el inicio del ciclo lectivo previsto para marzo, Telefe apuesta a que Gran Hermano: Generación Dorada sea uno de los contenidos centrales del cierre de la temporada de verano.