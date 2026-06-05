Ivana Figueiras fue denunciada por hostigamiento, amenazas y violencia física

En las últimas horas la actual pareja de Darío Cvitanich fue denunciada en el Juzgado n°2 de Tigre. Qué sucedió.

En las últimas horas Ivana Figueiras , la actual pareja de Darío Cvitanich , fue denunciada en el Juzgado n° 2 de Tigre por hostigamiento, amenazas y violencia física por Natalie Pietra , la actual pareja de su ex marido, Tomás Guarracino.

Yanina Latorre mostró en su programa Sálvese Quién Puede (SQP) distintos de mensajes y audios la denunciada les habría enviado a la denunciante. En ese contexto, el periodista Martín Salwe contó que en los mimos la trata de “loca, enferma, un asco de persona, una mala madre y mogólica” y le advertiría, con tono de amenaza, que la va a “cag… a trompadas”.

“Por esta última amenaza se le pide al juez una medida cautelar con un perímetro de exclusión”, dijo Salwe en su comentario sobre el caso.

“Lamentablemente tuve que llegar a esta instancia porque me cansé de callarme, me cansé de la violencia y me cansé del hostigamiento. La realidad es que quiero cuidar a dos menores que están involucradas en un quilombo terrible y la verdad es que estoy cansada”, dijo Natalie en comunicación con SQP.

Según confirmó, esta situación vendría “de hace mucho tiempo” y tomó la decisión de avanzar con una denuncia en la justicia porque “hay gente que considera que tiene poder y tiene el lugar para ser violenta y hostigar y amenazar”. A su vez, afirmó que el deseo es evitar que Ivana siga “destrozando una familia”.

“Lo único que quiero es paz”, dijo Natalie. “Su hija más chica, o sea la hija de Tomás, mi pareja, convive gran parte del tiempo conmigo y con mi hija. Somos una familia ensamblada y ellas dos se llevan bárbaro, y me da mucha pena, muchísima pena, todo esto que está pasando. Me hubiera encantado que nunca haya sucedido”, sumó, luego de contar que ella es una persona apartada de los medios a diferencia de Ivana.

En su relato contó que el vínculo entre Ivana y Tomás es “inexistente”, pero contó que desde que inició la relación con el modelo, Ivana empezó a ser hostil. “En el último tiempo escalaron a niveles impresionantes, ya no hay un límite. Yo intenté hablar y poner paños fríos, pero lamentablemente tuve que llegar a esta instancia”, dijo.

“Se está hablando de mi persona, se me está difamando, se están diciendo cosas que no son ciertas… Se está metiendo también con mi hija y yo como madre eso no lo puedo permitir. Creo que yo por mi hija pierdo el norte, el sur, todo. Mi hija es lo máximo que tengo y por eso mismo tomé esta decisión”, contó la denunciante.

“Lo único que me importa es tener paz y tener a mi familia tranquila”, concluyó.