Kennys Palacios brindó detalles de cómo se encuentra Wanda Nara

“Leo o escucho cosas que no son. Se atreven a opinar, sin conocer, sin esperar. Solo eso, veo que todos tienen mucha libertad para hablar de ciertos temas y capaz no esperan que la persona sea la indicada de hablar, o de no hablar”, comenzó algo enojado Kennys Palacios en LAM.

Asimismo, el amigo de Wanda Nara se mostró ofendido y aseguró que hacen lo que no les gusta que les hagan: “Personas que hablaron así muy libremente y cuando van a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”.

En lo que respecta a cómo es la interna familiar, Kennys Palacios reveló: “La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando y saliendo a comer y al teatro. Estamos con buena energía de familia y amigos”.

Ante la situación que atraviesa Wanda Nara, el estilista no temió a la hora de confesar que pensó en dejar todo para acompañarla en este momento. Sin embargo, contó que ella le pidió que continuara: “Wanda desde el día uno me apoyó y en este momento me sigue apoyando. Le muestro mis videos de las coreografías así que bien”.

“Me lo estaba replanteando porque no quería que me pregunten de cierto tema o que me junten con otra persona a confrontar, pero prefería correrme o hacerme a un lado. Entiendo que es un show, pero en este momento prefería no exponerme tanto, pero ya lo charlé así que bien”, expresó respecto a lo que puso en duda su participación.

“Wan lo que me dice que es que me concentre en mí, en mi baile y en hacer mi previa, y que no me importe nada”, confesó respecto al consejo que le dio su amiga y el cual buscará cumplir en lo que será su estreno en la pista de baile.