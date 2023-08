El polémico audio de la mamá de Wanda Nara: "Son dos tóxicos"

WANDA NARA.mp4 En A la tarde dieron a conocer el durísimo audio de la mamá de Wanda Nara.

Antes de que se reprodujera la grabación, Luis Ventura confirmó que él también la había escuchado y que era "terrible, porque esta es la verdad en el detrás de escena". Instantes después se pudo escuchar la reproducción de un mensaje de una mujer que arrancaba diciendo “es toda una violencia que él le hace a ella".

"No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía contrato, tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente y quedar mal. Perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte -se escucha en el audio- Él ahora le está prometiendo el oro y el moro y le dice: 'Vení que no hay problema. Me traes los chicos, van a la escuela, continúan hasta mayo y vos cuando tenés que trabajar te vas sin ningún problema'. ¡No la va a dejar venir! Ya lo sé, va a ser todo un caos de vuelta",.

Quien sería la mamá de Wanda continuó: “A mí me agarra un dolor de estómago que ni te cuento. Yo no duermo por esto de Wanda. No tengo paz, porque no le dan un término medio. Esta pareja ya está quemada. N va más, son tóxicos los dos. Se lo dije por separado y se los dije juntos".

Luego, expresó que la pareja debería “hacer terapia cada uno por separado e ir a un psicólogo o psiquiatra. ¡Necesitan todo eso, es la verdad Andrés”. Ante las dudas de los panelistas sobre la veracidad del audio presentado por Vázquez, Luis Ventura sentenció: "Es ella. Y esta es la verdad. Me tienen podrido con tantas idas y vueltas".