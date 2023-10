La incómoda pregunta al filo de Mirtha Legrand a Luciana Salazar

Si hay algo que Mirtha Legrand no pierde pese al paso del tiempo es la capacidad de preguntar sin filtro e incluso generarle una incomodidad a sus invitados. Sin embargo, ellos siguen accediendo a pasar por el exhaustivo cuestionario que ella suele hacer.

Embed - "América me cerró las puertas por proteger a Redrado" Luli Salazar aclaró por qué se alejó de la TV

“¿De qué vivo yo? Bueno, de muchas cosas... Ahora estoy viviendo de mis ahorros”, respondió Luli Pop para tratar de salir del apriete. Sin embargo, al ver la incomodidad que le generó, Mirtha Legrand terminó disculpándose con ella: “No es agradable la pregunta. Te pido disculpas”

Aunque Luciana Salazar mencionó que no había ningún tipo de problemas: “No, por favor, para nada”. Lo curioso fue que, pese a haber pedido disculpas por la pregunta, Mirtha Legrand no retrocedió, sino que decidió ir más allá y ahondar en el tema: “Es que no te veo trabajar mucho”.

Ya sin chances de poder escapar, la modelo se encargó de explicar que no era que no estaba trabajando, sino que se encontraba ausente en la televisión: “Bueno, ahora no trabajo en la tele”.

Asimismo, Luciana Salazar aprovechó el momento para cargar contra Martín Redrado y echarle la culpa respecto a la razón por la cual se vio obligada a dejar los medios. “Me cerró mucho las puertas. Hay un canal que a mi directamente casi no me puede nombrar”, tiró.

“Quiero mucho a ese canal porque trabajé muy bien, me defendieron muy bien en su momento y hoy casi ni se puede hablar de mí”, cerró la modelo sobre América TV y tratando de escapar de las picantes preguntas de Mirtha Legrand.