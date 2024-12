La sorprendente reacción de Rodrigo de Paul a la nueva canción de Tini Stoessel

“Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos. Mi corazón no te siente, aunque te ve, ojalá no fuera tuya esta canción. Si te mentí, te pido perdón, si yo intenté quedarme y no me salió. Te juro al cien que a mí también me dolió, lo que pasó entre tú y yo (yo), fue lindo mientras duró (ro)”, expresa la canción de Tini Stoessel que estaría dedicada a su desamor con Rodrigo de Paul.