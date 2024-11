Oriana Sabatini habló del futuro de Paulo Dybala: "Si Paredes quiere que vaya a Boca, va a volver"

Dybala.jpg Oriana Sabatini y Paulo Dybala

A sus 31 y 30 años respectivamente, Dybala y Paredes están en un punto de sus carreras donde un retorno al fútbol argentino podría ser una opción atractiva, especialmente considerando el deseo de sus familias y teniendo en cuenta que, de la calle contraria, River ya tiene a tres campeones del mundo en sus filas: Franco Armani, German Pezzella y Marcos Acuña.

Semanas atrás, tras la última fecha FIFA, Paredes ya había hablado sobre la posibilidad de regresar a Boca, club donde supo formarse y debuto. Igualmente, el jugador fue cauto y al respecto comentó: “Tengo contrato hasta junio del 2025 en Roma. Cumpliré con mi contrato. Estoy en una ciudad increíble, un club espectacular… veremos qué pasa”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1861391089111896481&partner=&hide_thread=false Dybala a Boca?



“Si su amigo [Paredes] quiere que vaya a Boca va a volver con su amigo”. pic.twitter.com/c8H9nbezuQ — OLGA (@olgaenvivo) November 26, 2024

El posible regreso de ambos jugadores para el año que viene donde Boca jugará el Mundial de Clubes e intentará clasificar a la Copa Libertadores, depende de los objetivos que ambos jugadores aún tienen en Europa, ya que, con la llegada de Claudio Ranieri como entrenador de la Roma, Paredes que no estaba siendo tenido en cuenta, ahora si lo es y destacó la necesidad de adaptarse, mientras que Dybala es una de las figuras del equipo, por lo que su salida sería una negociación compleja.

Qué le espera a Dybala en La Roma

Luego del paso por el banco de suplentes de un histórico de la casa como Daniele De Rossi, quien fue despedido por malos resultados, la Roma intentó con Ivan Juric remontar una situación futbolística para el equipo con la presencia de Ivan Juric, quien también tuvo un final de camino similar a Daniele. Es por eso que, tras confirmar la salida del entrenador, La Loba cerró la llegada de Claudio Ranieri y Paulo Dybala se encamina para ser la bandera del equipo.

Paulo Dybala.jpg Paulo Dybala

Ranieri sabe que Dybala es una estrella en el equipo y que cuando el físico se lo permitió fue el mejor futbolista que tiene en los últimos años el elenco italiano. Lejos de terminar con el período del cordobés dentro del plantel, el entrenador con paso por el fútbol inglés destacó al futbolista 31 años y dejó en claro qué piensa hacer con él en el plantel.

“¿El caso Dybala? Fue lo primero que le dije al presidente: haré lo que quiera. No me interesan cláusulas ni cosas así. La última vez que un presidente me dijo que un jugador no podía ser usado, lo hice jugar y me fui. Ya sabes cómo soy, le hablo a la cara a Dybala, enseguida dije que elijo a quién quiero y él (Ghisolfi) dijo bueno…”, dijo el entrenador que llega por tercera vez al club romano.