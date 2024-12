La nueva canción de Tini Stoessel, ¿dedicada a Rodrigo de Paul?

Embed - TINI - el cielo (Official Video)

“SALIOOOOO EL CIELO. Les dejo el link en mi bio, mis amores. Espero que lo disfruten mucho. Lxs amo”, escribió Stoessel en el pie de un posteo que realizó este jueves en su cuenta de Instagram para celebrar su lanzamiento.

El tema, con un sonido electrónico y destellos de disco, habla de un amor que se terminó y en un momento lanza “Si nos queríamos tanto y ahora no” estableciendo una intertextualidad con su hit Cupido, lo que no parece casual ni azaroso, dado que Tini lanzó esa canción durante su noviazgo con el futbolista y al final, aunque ella nunca habló al respecto, se puede escuchar la voz de De Paul.

¿Qué dice la canción que Tini Stoessel le habría dedicado a Rodrigo De Paul?

Los fanáticos de Tini Stoessel afirman que “El Cielo” estaría dedicada a Rodrigo de Paul. La pareja que fue furor en 2022 le puso fin al amor en agosto de 2023, tras varios idas y vueltas y escándalos de por medio.

“Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos. Mi corazón no te siente, aunque te ve, ojalá no fuera tuya esta canción. Si te mentí, te pido perdón, si yo intenté quedarme y no me salió. Te juro al cien que a mí también me dolió, lo que pasó entre tú y yo (yo), fue lindo mientras duró (ro)”, dice parte de la letra.

Otro detalle que llamó la atención es la nueva apuesta de la Triple T a lo techno, que podría desarrollarse en su próximo disco.

Con un gesto, Tini demostró que ya no tiene nada que ver con De Paul

Hace poco más de un mes Tini sorprendió a sus seguidores al eliminar de su perfil de Instagram todas las fotos que alguna vez compartió con el futbolista y, además, dejó de seguirlo en la red social. Este gesto, detectado y divulgado por la cuenta de farándula @lomaspopucom, generó revuelo en redes y fue interpretado como una señal clara de que Tini ya no quiere mantener rastros visibles de su relación con De Paul.

El enfoque de Tini en esta nueva etapa es claro: la artista se muestra completamente volcada en su carrera y en su vida personal, compartiendo momentos con amigas y apostando al amor con la cantante puertorriqueña Young Miko. La relación entre ambas artistas ha dado lugar a numerosas especulaciones, pero lo cierto es que han sido sus interacciones y los gestos públicos los que han dejado entrever la conexión especial que comparten.