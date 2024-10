Con un gesto, Tini Stoessel demostró que ya no tiene nada que ver con Rodrigo De Paul

El campeón del mundo recibió una pésima noticia por parte de su ex pareja, que parece significar el fin de su ilusión de reconciliación.

La cantante sorprendió a sus seguidores al eliminar de su perfil de Instagram todas las fotos que alguna vez compartió con el futbolista y, además, dejó de seguirlo en la red social. Este gesto, detectado y divulgado por la cuenta de farándula @lomaspopucom, generó revuelo en redes y fue interpretado como una señal clara de que Tini ya no quiere mantener rastros visibles de su relación con De Paul.

Tini 1.jpg Tini Stoessel ya superó a Rodrigo de Paul

El gran momento de Tini Stoessel y Young Miko

A finales de octubre, Tini viajó a Rosario para apoyar a Young Miko en uno de sus shows, acompañándola desde el costado del escenario y disfrutando cada una de sus canciones. Durante el concierto, Young Miko le dedicó una línea de su tema Fina, mientras señalaba a Tini, quien la observaba atentamente desde detrás de escena.

“No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loca”, interpretó Young Miko en un gesto que no pasó desapercibido para sus fans, consolidando la idea de que entre ellas existe algo más que una simple amistad. Aunque ninguna de las dos ha hecho declaraciones oficiales a la prensa sobre su vínculo, las acciones y el apoyo mutuo parecen decirlo todo.

Tini 2.jpg Rodrigo de Paul aún no parece haber superado a Tini

Rodrigo de Paul sigue vinculado a Tini Stoessel digitalmente

Por otro lado, el futbolista Rodrigo de Paul ha adoptado una postura diferente. A pesar de que Tini tomó la decisión de eliminar cualquier rastro de su relación en redes, De Paul aún sigue a la cantante en Instagram y conserva en su perfil las fotos y recuerdos del tiempo que pasaron juntos. Mientras la intérprete argentina avanza con esta nueva etapa de su vida, el deportista se ha mantenido en un perfil bajo, sin mostrar públicamente ningún nuevo interés amoroso.

En su perfil de Instagram, Tini Stoessel ahora solo tiene alrededor de 40 publicaciones, en su mayoría relacionadas con su carrera musical. En cuanto a su vida privada, solo aparecen algunas imágenes de sus vacaciones con amigas, reflejando así su enfoque en los proyectos personales y profesionales. La determinación de dejar atrás su historia con De Paul marca un cambio significativo en la imagen que la cantante quiere proyectar, centrada en su trabajo y en las nuevas experiencias que está viviendo.