La particular dedicatoria de Young Miko a Tini en pleno show

Fue durante el recital en Rosario, cuando interpretó la canción "Fina". La puertorriqueña y la ex Violetta no confirmaron la relación, pero crecen los rumores.

Esto no fue todo, Young Miko le dedicó una canción a Tini durante el recital. El emotivo momento fue registrado y viralizó. Ninguna de las dos confirmó el romance, pero comparten actividades y las redes sociales estallan cada vez que aparecen juntas.

“No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loca” , cantó Young Miko y señaló a Tini, quien la miraba con atención a un costado. La frase es parte de la canción “Fina”, que grabó con Bad Bunny.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TINIData/status/1850734923079926153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1850734923079926153%7Ctwgr%5E10be7c7f6fb70e8aecfd5b452d9c8e1eb4610c5c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Focio%2FCon-Tini-en-el-escenario-Young-Miko-le-dedico-una-cancion-durante-el-show-en-Rosario-20241028-0014.html&partner=&hide_thread=false TINI acompañó a Young Miko en su show en Rosario, Argentina esta noche. pic.twitter.com/eOgYLDhZec — TINI Data (@TINIData) October 28, 2024

Stoessel reaccionó con sorpresa al guiño de amor en público que generó los gritos de celebración de la gente. El momento fue registrado por el público y se hizo viral en las redes sociales.

Una usuaria de X publicó el video del viral momento y escribió: "young miko cantándole a tini 'no se q tu me hiciste mami q me tienes loco' AAAA MAMÁS LAS AMO"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tinivsglow/status/1850754680827138346?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1850754680827138346%7Ctwgr%5E10be7c7f6fb70e8aecfd5b452d9c8e1eb4610c5c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Focio%2FCon-Tini-en-el-escenario-Young-Miko-le-dedico-una-cancion-durante-el-show-en-Rosario-20241028-0014.html&partner=&hide_thread=false young miko cantándole a tini "no se q tu me hiciste mami q me tienes loco" AAAA MAMÁS LAS AMO pic.twitter.com/LHRqrRirjN — aylu (@tinivsglow) October 28, 2024

Los rumores de romance entre Tini y Young Miko cada vez más fuertes

Los rumores sobre un posible romance entre Tini Stoessel y la cantante puertorriqueña Young Miko han tomado fuerza. Aunque ninguna de las dos ha confirmado públicamente la naturaleza de su vínculo, las señales que ambas han dejado en redes sociales han alimentado las especulaciones sobre algo más que una simple amistad. El intercambio de fotos y mensajes sugestivos en Instagram ha sido suficiente para que los seguidores de ambas artistas empiecen a hablar sobre un posible romance.

Todo comenzó a principios de este año, cuando surgieron las primeras versiones que indicaban un acercamiento entre Tini y Young Miko. Durante el verano, se las vio compartiendo tiempo juntas en salidas nocturnas con amigos en común, pero esos rumores iniciales se diluyeron rápidamente. No obstante, con el paso del tiempo, su relación comenzó a generar más atención, especialmente cuando aparecieron imágenes de ambas compartiendo momentos juntas, lo que avivó nuevamente las especulaciones.

Los comentarios en redes sociales se multiplicaron, y los seguidores de Tini y Young Miko no tardaron en hacer viral cada gesto o interacción entre ellas. Aunque ninguna ha confirmado abiertamente que están en una relación, el intercambio de tiernos mensajes y las coincidencias en sus publicaciones han sido suficientes para que muchos den por sentado que algo más está sucediendo entre ellas.

Tini, quien desde su separación con el futbolista Rodrigo de Paul ha estado soltera, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. De confirmarse este romance, sería la primera relación con una mujer que Tini comparte públicamente, lo que sin duda generaría un gran impacto entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. La ex protagonista de Violetta ha sido siempre muy querida por sus fans, quienes la apoyan incondicionalmente en cada paso que da, y este posible nuevo capítulo en su vida amorosa no sería la excepción.