Luna Nueva en Libra del 10 de octubre de 2026: esto es lo que significa para tu signo
Este sábado 10 de octubre será el escenario para la llegada de la Luna Nueva en Libra, por lo que tendrá impacto diferente en distintos signos. Los consejos para cada uno de ellos.
Este sábado 10 de octubre estará marcado por la Luna Nueva en el signo de Libra (en el grado 17°), lo que puede llegar a invitar para bajar un cambio y hacer evaluaciones sobre las formas de relacionarse y detalles de los vínculos. Esto ocurriría debido a que entra en el signo regido por la balanza.
De alguna manera, esta situación tendrá impacto de forma diferentes. Por eso, para cada uno de los signos hay un consejo clave para enfrentar este período.
El consejo clave
Aries
Foco: Pareja y sociedades
Consejo:
- Dejá a un costado el impulso individualista y aprendé a escuchar la opinión del otro. Es el momento de firmar nuevos pactos o cerrar capítulos tóxicos.
Tauro
Foco: Rutina, trabajo y salud.
-
Consejo: Reorganizá tus horarios y tu autocuidado. No te sumes por demás obligaciones ajenas por complacer a los demás.
Géminis
Foco: Amor, creatividad y disfrute.
-
Consejo: Hacé espacio para lo que de verdad te divierte y enciende el corazón. Un nuevo romance o proyecto creativo puede crecer ahora.
Cáncer
Foco: Hogar, familia y raíces.
-
Consejo: Ordená la convivencia y sanar viejos malentendidos familiares. Buscá armonía en tu espacio personal.
Leo
Foco: Comunicación y entorno cercano.
-
Consejo: Medí tus palabras. Expresate con diplomacia pero sin guardar rencores; una conversación sincera desactivará un problema latente.
Virgo
Foco: Finanzas y autoestima.
-
Consejo: Pensá cuánto valés y cómo administrás tus recursos. Gran momento para fijar intenciones de abundancia y estabilidad.
Libra
Foco: Identidad y reinicio personal.
-
Consejo: ¡Es tu lunación del año! Priorizate sin culpa. Redefiní quién querés ser y qué es lo que no estás dispuesto a ceder en tus relaciones.
Escorpio
Foco: Cierre de ciclos y espiritualidad.
-
Consejo: Descansá a la mente y soltá el control sobre el pasado. La intuición estará híper afinada para sanar desde adentro.
Sagitario
Foco: Amigos, redes y proyectos a futuro.
-
Consejo: Rodeate de personas que sumen y tengan tus mismos valores. Se abren puertas para alianzas estratégicas o trabajo colaborativo.
Capricornio
Foco: Vocación y metas profesionales.
-
Consejo: Buscá el equilibrio entre la exigencia laboral y la vida privada. Tu liderazgo sufrirá una mejora si decidis hacer hincapié en la cooperación.
Acuario
Foco: Expansión, estudios y viajes.
-
Consejo: Abrí la mente a nuevas filosofías de vida o planificá un viaje significativo. Es el momento de romper barreras mentales.
Piscis
Foco: Transformación, recursos compartidos e intimidad.
-
Consejo: Poner orden en finanzas compartidas y animarte a vulnerar el corazón ante quien de verdad lo merece.
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