Este sábado 10 de octubre será el escenario para la llegada de la Luna Nueva en Libra, por lo que tendrá impacto diferente en distintos signos. Los consejos para cada uno de ellos.

Luna Nueva en Libra del 10 de octubre de 2026: esto es lo que significa para tu signo

Este sábado 10 de octubre estará marcado por la Luna Nueva en el signo de Libra (en el grado 17°), lo que puede llegar a invitar para bajar un cambio y hacer evaluaciones sobre las formas de relacionarse y detalles de los vínculos. Esto ocurriría debido a que entra en el signo regido por la balanza.