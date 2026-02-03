Marixa Balli liquida todo: los precios tras su cierre de local

La mediática y participante de MasterChef Celebrity realizó un video en vivo para los seguidores de Xurama, su locales de ropa, mostrando la liquidación previo al cierre.

Marixa Balli empieza a despedirse de su tienda de ropa en la Capital Federal que ha mantenido durante años para como un sostén económico más allá de las ganancias que le genera la exposición pública en los distintos medios de comunicación en los que trabaja. La participante de MasterChef Celebrity realizó en las últimas horas un vivo de Instagram para los seguidores de la marca Xurama , mostrando las liquidaciones por la despedida.

“Estamos haciendo un vivo para mostrar un poco las cosas de liquidación de Xurama. Les voy a mostrar algunas cositas que ya nos van quedando pocas cantidades”, contó la mediática durante la transmisión. En la participación reveló precios accesibles en las prendas como remeras, shorts y pantalones con precios entre los $10.000 y $15.000 , o también zapatos valuados en $25.000 y carteras que tuvieron como tope $35.000.

“El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de calle Bogotá porque no va la gente . No camina gente, no te compra . La gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota”, contó Cachaca durante una entrevista con el programa a La Barbarossa.

Por otra parte, sumó en el mismo programa: “Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta”

Qué hará Marixa Balli tras el quiebre de sus tres locales de ropa

En medio de su exitoso presente televisivo por su participación en MasterChef Celebrity, Marixa Balli se lamentó por el cierre de los locales de su histórica marca de calzado e indumentaria Xurama en el barrio porteño de Flores, tras casi dos décadas de actividad.

En una charla a corazón abierto, la exvedette reveló: “No es momento... Yo no me encariño con las cosas. Amo Xurama, amo fabricar calzados, pero empecé también con el tema de los insumos. No tenés un precio fijo, hoy te dicen esto, mañana lo otro. No te llegaban a tiempo, el zapato se demora porque la base no se termina o porque no llegó tal cosa”, se sinceró en LAM.

A lo largo de los años, Marixa se consolidó como una referente en el rubro, atravesando distintas etapas económicas y sorteando obstáculos propios del comercio minorista en la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2005, su marca Xurama se mantuvo activa en distintas direcciones del barrio de Flores, con locales que, según relató, requirieron un esfuerzo constante frente a las renovaciones de alquiler y a la volatilidad de los costos.

“Flores es muy caro, muy caro. No el alquiler tanto, sino la renovación. Renovar. Entonces empecé a sacar cuentas, a preguntarme si quería invertir ese dinero que ya de entrada lo perdés”, explicó, subrayando el desgaste personal y financiero que implicó sostener la actividad.

La situación, según Balli, se agravó en el último año por la inestabilidad de los insumos y el contexto inflacionario. “Yo manejo bien los números, me la paso haciendo números hace años. Entonces dije: ‘No, no es momento’”, confesó. La empresaria detalló que el rubro del calzado enfrenta trabas específicas: demoras en la entrega de materiales, feriados que paralizan la producción y una cadena de proveedores deprimida por la caída de la demanda. “El calzado es muy difícil, es un rubro muy especial”, sintetizó.

Las declaraciones de Marixa Balli

Consultada sobre si este año fue el peor de los últimos, Marixa Balli no dudó: “Nunca vivimos una situación así tan difícil, nunca. Y ver a mis fabricantes, que fabrican para grandes marcas también, verlos tan deprimidos, tampoco me pasó. Muchos han cerrado”. La crisis repercutió tanto en sus propios proveedores como en la competencia, con fábricas que redujeron personal, tercerizaron trabajos y subieron precios de forma sostenida.

La empresaria también describió el impacto en el barrio de Flores, donde se multiplicaron los cierres de comercios. “Hay muchos colegas que están cerrando en Flores, locales impresionantes, y lo estuvimos hablando”, apuntó.

En su diagnóstico, el problema de fondo es la pérdida de poder adquisitivo de los clientes: “La gente está priorizando el colegio, la comida. Para mí tiene que ver con eso. Si al cliente le falta dinero, va a priorizar toda la vida ir al supermercado, llenar la heladera, pagar el colegio, pagar una obra social, mantener a sus hijos. Ahora llega el momento del colegio, tomarse cinco días de vacaciones. O sea, la gente está priorizando. El calzado no es una prioridad, la ropa no es una prioridad”.

El fenómeno, según Balli, afecta también al canal mayorista: muchos comercios que le compraban para revender cerraron o migraron a la venta online, mientras que el ingreso de productos importados de Brasil y China profundizó la crisis del sector nacional. “No quiero caer en eso. A mí me gusta fabricar”, remarcó, diferenciándose de quienes optan por tercerizar la producción.

En referencia a su futuro profesional, la panelista anticipó que ya analiza un cambio de rubro, aunque prefiere mantener la reserva hasta completar la liquidación de su stock. Descartó volver al textil, los accesorios o el calzado, y deslizó que explorará otras opciones vinculadas al hogar o la decoración. “No quiero decir todavía porque quiero que se vacíe el local, vender todo lo que queda”, afirmó.