Martín Fierro de Cine: Guillermo Francella se llevó el oro

“Tener esta distinción me llena el alma. Es un mimo al corazón. Muy buenas noches y muchas gracias”, cerró su discurso.

La premiación comenzó a las 21.15 y es transmisión de América. El lugar elegido para recibir a los artistas del rubro del cine es la Usina del Arte y el evento es conducido por Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña. Previo a esto, las estrellas del cine nacional desfilarán por la alfombra roja donde fueron entrevistadas por Ángel de Brito y Gimena Accardi.

Entre los premiados también está “Puan ”, que se llevó la estatuilla a mejor película de cine, mientras que “ Descansar en paz” se alzó con el premio a mejor película de plataforma.

Mirtha Legrand homenajeada con el “brillante” y un pedido especial

La conductora recibió el premio de Brillante en la primera emisión de la ceremonia. La diva de los almuerzos aprovechó el evento para hacer un contundente pedido: “Por favor, no cierren el INCAA. Es lo primer que se me ocurre”.

“Decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino. Hice 36 películas, todas en Argentina, solo una en España”, dijo la Chiqui al momento de recibir su estatuilla.

“Mi querido hermano José Martínez Suárez fue durante 12 años presidente del Festival de Mar del Plata. Mi hermana Goldie, Silvia Legrand, que también hizo cine y merece un aplauso. Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista. Así que en mi casa se amaba y se ama el cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas”, sumó Mirtha notoriamente emocionada.

“Si hay gente que de pronto recibió un crédito, no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda afuera, a esa no le damas más nada. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana, así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar”, sostuvo la reconocida conductora que lleva más de 83 años en los medios.

Uno por uno, los ganadores del Martín Fierro de Cine y Series

Sonido

Roberto Espinosa - Los Delincuentes

Fernando Ribero - Puan

Leandro De Loredo - El Rapto

Pablo Isola - Cuando Acecha la Maldad

Guion

Rodrigo Moreno - Los Delincuentes

María Alché y Benjamín Naishtat - Puan

Daniela Goggi y Andrea Garrote - El Rapto

Demián Rugna - Cuando Acecha la Maldad

Marco Berger - Los Amantes Astronautas

Zoe Hochbaum y Gustavo Gersberg - Como el Mar

Revelación

Maite Aguilar - Alemania

Mariana Chaud - Los Delincuentes

Marcelo Michinaux - Cuando Acecha la Maldad

Camila Peralta - Puan

Zoe Hochbaum - Como el Mar

Ignacio Quesada - Cambio, Cambio

Actor Protagónico Comedia

Esteban Bigliardi - Los Delincuentes

Daniel Elías - Los Delincuentes

Claudio Rissi - Los Justos

Marcelo Subiotto - Puan

Martín Piroyansky - El Método Tangalanga

Actor Protagónico Drama

Alfredo Castro - El Viento que Arrasa

Rodrigo de la Serna - El Rapto

Joaquín Furriel - Descansar en Paz

Ezequiel Rodríguez - Cuando Acecha la Maldad

Actor Reparto Comedia

Alberto Ajaka - Casi Muerta

Norman Briski - Un Pájaro Azul

Germán de Silva - Los Delincuentes

Leonardo Sbaraglia - Puan

Marco Antonio Caponi - Asfixiados

Actor Reparto Drama

Gabriel Goity - Descansar en Paz

Jorge Marrale - El Rapto

Pablo Rago - Goyo

Luis Ziembrowski - Cuando Acecha la Maldad

Actriz Protagónica Comedia

Margarita Molfino - Los Delincuentes

Mercedes Morán - Norma

Carla Peterson - No me Rompan

Julieta Zylberberg - Un Pájaro Azul

Actriz Protagónica Drama

Miranda de la Serna - Alemania

Nancy Dupláa - Goyo

Mercedes Morán - Elena Sabe

Cecilia Roth - Conversaciones sobre el Odio

Sofía Gala Castiglione - Como el Mar

Actriz Reparto Comedia

Paola Barrientos - Casi Muerta

Alejandra Flechner - Puan

Eugenia Guerty - No me Rompan

Laura Paredes - Los Delincuentes

Actriz Reparto Drama

Virginia Garófalo - Cuando Acecha la Maldad

Andrea Garrote - El Rapto

María Ucedo - Alemania

Soledad Villamil - Goyo

Dirección de Arte

Julieta Dolinsky - Puan

Sebastián Orgambide - El Rapto

Laura Aguerrebehere - Cuando Acecha la Maldad

Graciela Fraguglia - Goyo

Dirección de Fotografía

Inés Duacastella y Alejo Maglio - Los Delincuentes

Agustín Barrutia - Alemania

Mariano Suárez - Cuando Acecha la Maldad

Horacio Maira - Goyo

Germán Nocella - Como el Mar

Iván Gierasinchuk - El Viento que Arrasa

Dirección

Rodrigo Moreno - Los Delincuentes

María Alché y Benjamín Naishtat - Puan

Daniela Goggi - El Rapto

Demián Rugna - Cuando Acecha la Maldad

Gonzalo Arias y Martín Méndez - Elijo Creer

Diseño de Vestuario

Mariana Seropian - Puan

Pheonía Veloz - El Rapto y Cuando Acecha la Maldad

Mercedes Gallego - Goyo

Edición

Livia Serpa - Puan

Eliane Katz - El Rapto

Lionel Cornistein - Cuando Acecha la Maldad

Alberto Ponce - Goyo

Maquillaje

Marisa Amenta - Puan

Emmanuel Miño - Elena Sabe

Paz Albo y Jorge Palacios - El Rapto

Marcos Berta y Elizabet Gora - Cuando Acecha la Maldad

Música Original

Santiago Dolan - Puan

Sergio de la Puente - Alemania

Pablo Fuu - Cuando Acecha la Maldad

Iván Wyszogrod - Goyo

Pedro Irusta - Los Amantes Astronautas

Ópera Prima

Adentro Mío Estoy Bailando – Dirección: Leandro Koch y Paloma Schachmann

Ven a mi Casa Esta Navidad – Dirección: Sabrina Campos

Alemania – Dirección: María Zanetti

El Agrónomo – Dirección: Martín Turnes

Blondi – Dirección: Dolores Fonzi

Película Cine

Los Delincuentes – Dirección: Rodrigo Moreno

Puan – Dirección: María Alché y Benjamín Naishtat

El Rapto – Dirección: Daniela Goggi

Cuando Acecha la Maldad – Dirección: Demián Rugna

Empieza el Baile – Dirección: Marina Seresesky

Película Plataforma

Doble Discurso – Dirección: Hernán Guerschuny

El Duelo – Dirección: Augusto Tejada

Nahir – Dirección: Hernán Guerschuny

Descansar en Paz – Dirección: Sebastián Borensztein

Elena Sabe – Dirección: Anahí Berneri

Goyo – Dirección: Marcos Carnevale

Documental

Traslados – Dirección: Nicolás Gil Lavedra

Un Hombre que Escribe – Dirección: Liliana Paolinelli

Italpark – Dirección: Juan Carlos Domínguez

Después de un Buen Día – Dirección: Néstor Frenkel

Serie

Nada - Disney+

El Encargado - Disney+

El Reino - Netflix

El Amor Después del Amor - Netflix

Iosi, el Espía Arrepentido - Prime Video

División Palermo - Netflix

Actriz de Serie

Mercedes Morán - El Reino (Netflix)

María Rosa Fugazot - Nada (Disney+)

Pochi Ducasse - El Encargado (Disney+)

Mina Serrano - Cris Miro (Ella) (Flow y Max)

Natalia Oreiro - Iosi, el Espía Arrepentido(Prime Video)

Micaela Riera - El Amor Después del Amor (Netflix)

Pilar Gamboa - División Palermo (Netflix)

Actor de Serie

Luis Brandoni - Nada (Disney+)

Juan Minujín - Coppola, el Representante(Disney+)

Guillermo Francella - El Encargado (Disney+)

Diego Peretti - El Reino (Netflix)

Iván Hochman - El Amor Después del Amor(Netflix)

Gastón Pauls - Barrabrava (Prime Video)

Santiago Korovsky - División Palermo (Netflix)

Director de Serie