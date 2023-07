MasterChef: un macaron dejó afuera a la mejor cocinera

Luego, el jurado comunicó la preparación que debían preparar: los queridos pero también odiados macarons . Queridos por la delicia que son, pero odiados porque es una preparación que requiere mucha técnica, habilidad y concentración. Para preparar los clásicos alfajores de origen francés, los participantes recibieron la receta de la base, pero no la del relleno. “Que Dios te ilumine para ver qué le ponés en el medio” , expresó Rodolfo en el backstage.

Daniela arrancó con el pie derecho, pero tuvo problemas con la cocción de los macarons. Estefanía trató de ayudar a su compañera desde arriba, pero la escribana estaba muy preocupada. “Estoy mal ya”, lanzó la cocinera. Al finalizar las preparaciones, el jurado dio su devolución.

Tras probar los macarons de arándanos (“sin pollera”) de Daniela, Donato lanzó: “Estamos frente a un macaron que quiso ser”. “Es como una copia del de limón que probamos antes, pero con la diferencia de que acá sólo está el color. Quedó muy tímido el sabor”, agregó el chef.

Aunque todo parecía ser negativo, Germán Martitegui reconoció que todas las preparaciones estaban muy bien realizadas a pesar de los errores. “Estoy súper orgullosa de mí y de mis compañeros. Creo que se nota que hay un nivel altísimo de cocina”, expresó la joven.

Una vez que el jurado probó todos los macarons, Daniela quedó en un mano a mano con Rudy, pero fue ella quien quedó eliminada del certamen. “Estoy muy feliz de verdad. Me hace sentir muy orgullosa dedicarle tiempo a esta pasión que tengo desde muy chiquita”, dijo la escribana, mientras abrazaba a su compañero que era un mar de lágrimas.

Los chefs la llenaron de elogios y Damián Betular la reconoció como “una de las mejores cocineras que pasaron por MasterChef”. “Deseo que esto que amás, que es la cocina, pueda convivir con tu profesión y además te pido que no la dejes”, expresó el especialista en pastelería. Y luego agregó: “Las personas que nos miran merecen probar lo que vos hacés. Tengo un registro que no tenía de todas tus comidas y te lo quiero agradecer de corazón. Me hiciste muy feliz”.

Por su parte, Germán Martitegui se emocionó hasta las lágrimas y le hizo una sincera confesión. “El día que entraste hiciste un plato espectacular que nos emocionó a los tres, pero particularmente a mí. Cuando terminamos ese programa, pedí la receta del plato. Manejás un registro de sabores y texturas que está buenísimo y tiene que ver con el futuro de la cocina. Fue un placer conocerte”.