Murió Jorge Lorenzo, reconocido actor de El Marginal y En el barro

La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores en sus redes sociales. El actor tenía 66 años.

Este miércoles la Asociación argentina de Actores comunicó la muerte de Jorge Lorenzo. El actor que tuvo su última participación en la serie En el barro falleció a los 66 años.

“Con profunda tristeza despedimos al actor de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, escribieron desde la asociación confirmando la triste noticia.

Lorenzo nació en 1958 y estuvo afiliado al sindicato de actores durante muchos años. Además, participaba de las movilizaciones y siempre luchó en defensa de los trabajadores del arte.

En su carrera como actor se lució en personajes en tiras exitosas como El Marginal, Casi Ángeles y su última y más reciente participación en En el barro. También dejó su marca en Alma Pirata, La ley del amor, Soy Gitano, Son Amores, entre otros títulos.

Según publicó Pronto que pudo hablar con Natalia Bocca, amiga íntima de Lorenzo, el actor “estaba internado desde septiembre por un problema cardiaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio, etc”.

“Jorge era un gran amigo… nos hicimos muy amigos. Trabajamos en varios proyectos juntos desde hace años”, remarcó sobre el vinculo que tuvo con el actor.