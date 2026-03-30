Fernanda Iglesias reveló un fuerte dato de Maxi López y lo liquidó

Según contó la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show, Maxi López "está en bancarrota" y tiene muchísimos deudores que le están pisando los talones con sus reclamos económicos. Los reclamos incluyen a su socio en un club de Suiza que salió a hablar en las últimas horas, a quienes supuestamente "dejó colgados en Inglaterra" y a quienes cumplieron "diversas funciones laborales" en sus distintos emprendimientos. Pero eso no es todo, porque la panelista hizo una fuerte acusación contra el ex futbolista.

“Maxi López tiene una SRL en el Reino Unido, que se llama MaxCo, que la fundó con un argentino que se llama Cristian Codoma, por eso MaxCo. Es una SRL y esta empresa es la que firma el contrato”, contó Iglesias. “Es una empresa fantasma, chicos. Es una empresa que se arma para simular que hay algo atrás”, exclamó Iglesias sobre el emprendimiento con inicio de actividades en agosto de 2022, bajo la figura de una empresa de “compra y venta de inmuebles”.

Iglesias, calificó a Maxi como "un pésimo empresario" y se preguntó, segundos más tarde, si "a nadie le llamó la atención que hace unos meses hablábamos de su vida millonario en Suiza, Inglaterra y otros destinos europeos de primer nivel y "tres doritos después" lo tenemos instalado en Argentina haciendo streamings para Olga".

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"Hace un tiempo yo dije que para mi estaba en bancarrota y todo el mundo me miró raro, pero más raro era que dejara todo ese lujo de la Europa más top para hacer un programa con 4 adolescentes. No me cerraba para nada y el tiempo me está dando la razón". "El tiene muchos problemas económicos. Lo acusan de estafa y de dejar tirada a mucha gente. Ahora saltó lo de su socio en Suiza, el ex jugador con el que se unió allá para acceder a las acciones de un club, y de repente el otro tipo se vio en la obligación de hacer frente a todo, pero también lo están buscando desde Italia y me contaron de gente que trabajó para él en un restaurante" manifestó.

Los turbulentos movimientos de Maxi López

"El había comprado un club inglés en su momento, si mal no recuerdo el Birmingham, un club de la segunda división, y ahora se dice que tampoco pagó ahí. Hay que estar atentos con estos temas" remarcó Fernanda Iglesias, quien siempre puso el ojo y la atención en Maxi López.

En el caso del Paraiso de Suiza, Iglesias explicó que Maxi nunca llegó a hacerse cargo de poner el 40% de los 1.200.000 de euros que implica el presupuesto anual de la institución. De ahí que deba resolver el asunto con el Galgo Ezequiel Schelotto, quien fuera su amigo íntimo y debió asumir como vicepresidente tras su huida a la Argentina.

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“Se juntó con unos rugbiers y les ofreció un negocio” que consistía en que pongan un restaurante en la planta baja de un hotel donde por 90.000 libras esterlinas, pero “a los tres meses los cerraron por remodelaciones, y después cerró definitivamente”.

“Los rugbiers le reclamaron las 90.000 libras de depósito. Y Maxi los bloqueó a todos. (...) Es traicionero de amigos. Traicionó a sus amigos, eso seguro”, cerró Fernanda Iglesias sobre Maxi López tras repasar sus conflictos.