Espectáculos La Mañana Mario Pergolini Vuelve Mario Pergolini a El Trece: cómo será su formato renovado

Mario Pergolini prepara un nuevo set televisivo para el programa Otro Día Perdido (ODP) en la pantalla de El Trece plagado de inteligencia, con nuevas caras, y otras reformas que harán una mejora mayor en el formato que seguirá teniendo ese ida y vuelta con distintas personalidades que visitarán el proyecto.

Todo está listo para que este lunes 30 de marzo por la noche comience una nueva temporada del programa en un estudio dondehabrá grandes pantallas, iluminación inteligente, público y banda en vivo como en la anterior edición. Uno de los cambios más notorios será seguramente la llegada de Evelyn Botto para reemplazar a Leila Roth y acompañar a Agustín Aristarán.

En cuanto a la estructura, Pergolini contará con una importante renovación en tecnología de última generación como soporte escenográfico, la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y otros aspectos que sufrirán una mejora importante. Los primeros invitados en notar este contexto serán la actriz Luisana Lopilato siendo la primera invitada del ciclo 2026, mientras que en la semana estarán Miguel Ángel Rodríguez y Oscar Martínez.