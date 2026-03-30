Tamara Paganini volverá a Gran Hermano: la jugada movida de la producción

Santiago del Moro anunció el regreso a la casa más famosa del país de una de sus más emblemáticas participantes.

Santiago del Moro , el conductor de Gran Hermano: Generación Dorada , anunció oficialmente que Tamara Paganini ingresará a la casa más famosa del país tras la salida abrupta y voluntaria de Jenny Mavinga . Esta noche se llevará a cabo una nueva gala de eliminación y el ingreso de una "nueva" participante.

"Hoy 22.15 ¡vuelve 'ELLA' a su casa! ¡Y vuelve por todo!", anunció el conductor del reality a través de las cuentas del reality en redes sociales. "Bienvenida Tamara", añadió, generando así toda una revolución entre los seguidores del programa de Telefe.

De esta manera, el anuncio pone fin a una lluvia de rumores sobre quién ingresaría en lugar de Mavinga, con nombres como el de Graciela Alfano, Catalina Gorostidi y Furia Scaglione dando vueltas -aunque nunca fueron comentados oficialmente por el entorno de la producción de Gran Hermano-, Santiago del Moro puso luz sobre el tema y reveló que la subcampeona del primer Gran Hermano de Argentina volverá a la casa.

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La noticia generó sorpresa e impacto entre los televidentes y fans de antaño del reality. Su regreso promete reconfigurar la casa, que cada vez se tensa y divide más. Tamara fue una de las protagonistas más picantes de la primera edición del reality en Argentina, emitida en 2001. Permaneció 112 días en competencia y logró llegar a la final, quedando en segundo lugar detrás de Marcelo Corazza, quien se consagró campeón de esa edición.

La historia de Tamara Paganini

Tamara Paganini, nacida del 11 de febrero de 1974, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como bailarina exótica. Luego fue contratada por el productor de televisión, Gerardo Sofovich, e hizo su debut televisivo en 2001 en Gran Hermano. Durante su participación en el reality show, Tamara habló abiertamente sobre diversos temas considerados tabú en la cultura latinoamericana , lo que contribuyó a su popularidad entre el público argentino.

Tras lograr el segundo puesto en el reality show, debutó como actriz en el programa de Jorge Rial, Intrusos en el espectáculo, interpretando a una bailarina. Poco después regresó a Gran Hermano, participando en "Gran Hermano 2".

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Tamara luego tomaría clases de teatro y consiguió un papel en una obra de Broadway. Posteriormente, trabajó en una obra llamada "¡Soltero ... y con dos Viudas!", que se convirtió en un gran éxito en Argentina. Debido a que sustituyó a Ximena Capristo en esa obra, comenzaron a circular rumores en la prensa argentina sobre una rivalidad entre las dos figuras. Luego, Paganini conseguiría trabajo en la Universidad de Sídney.

En abril de 2003 se instalaron rumores de que Tamara había regresado al mundo de los bailes exóticos. En aquel entonces, habían visto a Paganini visitando un club de striptease en la provincia de Córdoba. Según admitió, subió al escenario y realizó un número de striptease para el público presente y, de acuerdo con la prensa local, le ofrecieron hasta 7.000 dólares para que volviera a ser bailarina, pero finalmente rechazó la oferta, diciendo que no tenía interés en volver a esa profesión y que quería seguir adelante con su carrera como actriz.

El motivo por el cual Jenny Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano

Jenny Mavinga decidió abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Ante esto, el viernes la exparticipante visitó Cortá por Lozano y decidió contar el motivo real por el que tomó esta drástica decisión.

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“Me encuentro bien ahora. La noche que salí fue muy dura para mí”, comenzó expresando Mavinga y agradeció a la producción de Gran Hermano: “Yo salí muy angustiada, un par de horas antes tenía ataques de pánico adentro de la casa. Yo quería irme, mi lugar de confort era estar con mis hijas, abrazarlas, y mi marido”.

Rápidamente, aclaró que no tomó la decisión de irse de un momento para el otro, sino que estuvo varios días intentando buscar la vuelta para quedarse. “Yo tuve ataques de pánico muchos años, más de 8 años atrás, cuando me separé, y después ya nunca más tuve. Por eso cuando me empezó en la casa, pensaba que era estrés, pero ya mi cuerpo me decía ‘ya está’. Ahí empecé con que no podía dormir de noche, me empezó a agarrar angustia, que era cada vez más fuerte, y cuando peleaba era peor todavía”, confesó.