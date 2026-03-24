Un actor de Rápido y Furioso le dio una feroz golpiza a un vecino

En el video puede ver como el actor, que estaba en una moto, golpea al hombre que lo increpa. Sin embargo, horas más tarde se difundió una versión reveladora que cambió todo

Un video se difundió en redes sociales que muestra al conocido actor de Reacher y Rápido y Furioso , Alan Ritchson, involucrado en un violento enfrentamiento . Las imágenes muestran una pelea callejera en la que el intérprete golpea a un vecino de Nashville, capital del estado de Tennessee en Estados Unidos.

Tras la difusión de las imágenes, la presunta víctima, que se identificó como Ronnie Taylor , rompió el silencio y dio su versión de los hechos. En diálogo con TMZ Live, el hombre aseguró que el artista lo “golpeó brutalmente” y relató cómo se inició el conflicto que derivó en la pelea.

Según su testimonio, todo comenzó cuando vio al actor en su moto circular a alta velocidad por una zona residencial. “Pensé que estaba manejando de manera insegura ”, detalló, por lo que decidió intervenir ante lo que consideró una situación riesgosa.

El hombre aclaró que salió de su casa con la intención de llamar la atención del actor y advertirle sobre las consecuencias que podía tener. “Lo empujé porque venía hacia mí con su moto. Lo hizo una segunda vez; lo empujé una segunda vez, entonces se bajó y me dio una paliza”, sostuvo.

"Pensé que era un vecino más"

Taylor remarcó que en ese momento no sabía que se trataba de una figura de Hollywood, sino que pensó que era un vecino más que circulaba de forma imprudente. “Básicamente, solo le dije que bajara la velocidad para que nadie saliera lastimado”, afirmó.

Un actor de Rápido y Furioso golpeó a un vecino en frente de sus hijos en Nashville

El hombre también señaló que no era la primera vez que observaba ese tipo de conducta en la cuadra, lo que motivó su reacción. “Me planté y me golpeó brutalmente”, agregó.

Las imágenes del episodio muestran a Taylor recibiendo varios golpes. Según su testimonio, sufrió heridas a raíz de los golpes que habría recibido durante el enfrentamiento. “Todavía se pueden ver las secuelas de la paliza”, aseguró. Dos de los hijos del actor, que se encontraban paseando en moto junto a él, fueron testigos directos de la situación.

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Además, explicó que él mismo es un apasionado de las motos y que en ese momento se encontraba en la entrada de su casa lavando la suya cuando ocurrió el incidente. Fue en ese contexto que decidió decirle al actor lo que pensaba sobre su forma de conducir. “Estaba manejando su moto demasiado rápido por un barrio residencial, así que decidí encararlo”, relató.

El vecino insistió que nunca quiso generar una pelea

Taylor insistió en que su intención nunca fue generar una pelea, sino evitar un posible accidente. “No tenía ni idea de que Alan era un famoso actor de Hollywood”, reiteró.

El episodio escaló y terminó con el vecino como principal damnificado. La policía del lugar mantiene abierta una investigación para determinar responsabilidades aunque, por el momento, no se han producido arrestos vinculados al caso.

En medio de la polémica, Ritchson publicó en las últimas horas a través de Instagram un mensaje que no pasó desapercibido, con una frase atribuida a Napoleón Bonaparte: “Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error”, se lee en el posteo, que muchos interpretaron como una indirecta en el contexto del escándalo.

El video que aportó una nueva perspectiva: la bodycam de Ritchson

A través de la cuenta frankpsyhogios6, se filtraron las imágenes inéditas de la cámara corporal (bodycam) del popular actor. El metraje captura el momento exacto en el que Taylor se cruza en el camino de Ritchson para provocar que pare.

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En el video se ve cómo Taylor intencionalmente se pone frente a la moto y comienza a increparlo porque estaba yendo a alta velocidad. "Estabas conduciendo en este vecindario como un maldito lunático", dice Taylor. "¿Estás borracho hermano? ¿Estás bebiendo?", cuestionó el actor. Mientras tanto, el vecino continuaba exclamando que llame a la policía.

Al momento de la golpiza, puede escucharse a Ritchson, con aparente voluntad de irse del lugar decirle a Taylor "quedate en el suelo".

El video aporta un nuevo ángulo a la golpiza poniendo en juego también la perspectiva del actor.