Paulo Dybala emocionó a Oriana Sabatini con un mensaje especial por su primer Día de la Madre: las fotos que publicó

Este domingo 18 de octubre, las redes sociales se llenaron de mensajes y dedicatorias por el Día de la Madre en Argentina. Entre las publicaciones que se destacaron, una en particular llamó la atención por el significado especial que tuvo para Paulo Dybala y Oriana Sabatini , una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y el deporte.

Paulo eligió su cuenta oficial de Instagram para compartir un momento íntimo junto a su familia y expresar sus sentimientos en una jornada que marcó un antes y un después en sus vidas. El futbolista le dedicó un mensaje a su pareja, quien celebró por primera vez esta fecha desde la llegada de su hija Gia .

Para acompañar sus palabras, el delantero publicó una serie de fotografías en las que se lo puede ver junto a Oriana y la pequeña Gia en una playa . Las imágenes reflejaron un momento de intimidad familiar y permitieron compartir con sus seguidores una celebración cargada de emoción . La publicación no tardó en convertirse en una muestra de cariño hacia la cantante, que vivió una jornada diferente al celebrar por primera vez el Día de la Madre. La llegada de Gia significó una nueva etapa para ambos, que ahora disfrutan de la experiencia de convertirse en padres.

La emotiva dedicatoria que Paulo Dybala le dedicó a Oriana Sabatini

Junto a las postales, Dybala escribió una breve dedicatoria que resumió la importancia de la fecha y el amor que siente por su pareja: "Feliz día mi amor. Tu primer día de la madre!". El mensaje continuó con palabras de agradecimiento por el acompañamiento y la dedicación de Oriana en esta nueva etapa familiar.

El futbolista destacó especialmente su paciencia y todo lo que hace por ellos, en una declaración que puso el foco en el vínculo que construyeron desde la llegada de su hija: "Gracias por todo lo que haces por nosotros y por tu paciencia. No podemos estar más orgullosos y felices de tenerte", expresó Dybala en su cuenta oficial de Instagram. Finalmente, el jugador cerró la dedicatoria con una frase que resumió el cariño de la familia hacia la cantante: "Te amamos con el alma mamá". De esta manera, Paulo Dybala se sumó a los saludos por el Día de la Madre con una publicación que combinó imágenes familiares, agradecimiento y una declaración de amor dedicada a la madre de su hija.