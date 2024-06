Por qué Jimena Barón vivió con 16 personas en sus vacaciones en Brasil

A través de sus historias de Instagram, la Cobra contó que su aventura comenzó con inconvenientes, ya que Momo perdió su pasaje en el Aeropuerto. "Perdió el pasaje, tuvimos que hacer migraciones dos veces, arrancamos el viaje pésimo, peleados sin hablarnos", relató la ex de Daniel Osvaldo, padre de su hijo.

image.png Jimena Barón y su hijo Morrison en Brasil.

"Mi hijo me trae a estos lugares; en febrero me llevó a una escuela de surf en Miramar, éramos 50 personas, un viaje de egresados. A mí casi me agarra un patatús. Y ahora me trajo a la misma escuela pero en Brasil y estoy en una casa viviendo con 16 desconocidos, es Gran Hermano. Todo en pos de ser una madre copada, que apoya a su hijo deportista que la está rompiendo", detalló la orgullosa madre.

"Estoy acá desarmando las valijas, y el pibe se fue a la playa. Así que ahora ordenaré y me iré para allá", siguió. Luego mostró una parte del lugar donde está parando junto a su hijo, y dejó ver que es una casa muy espaciosa donde tienen todas las comodidades. Junto a postales desde la playa, Jimena escribió en Instagram: "De todo lo que soy, lo mejor sin dudas es ser la mamá de Momo".

Qué deportes practica Morrison, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo

Morrison practica varios deportes desde hace tiempo y recientemente obtuvo el segundo puesto en una competencia de skate. A través de su cuenta de Instagram, Jimena Barón compartió una nota que dio su hijo tras finalizar el torneo y escribió: "Íbamos en el auto juntos y yo te dije: 'Espero que nunca dudes sobre quién va a ser siempre tu compañera incondicional'. Vos me sonreíste y me dijiste 'vos'. Antes de llegar te dije cuánto te admiro porque no cualquiera se anota a competir sabiendo que empezó hace poco: 'Esto se llama tener huevos, te admiro mucho por esto'".

image.png

"Él me dijo que estaba nervioso pero llegó feliz. La verdad que la rompió. No lo había visto patinar así, y eso que lo acompaño siempre. Al margen de que salió segundo y quedamos todos totalmente sorprendidos, no deja de sorprenderme Momo en sí. Su empatía, su humildad, su valentía, su perseverancia y su disfrute", destacó.

"Después le preguntaron si quería dar una nota y él me miró como preguntándome si podía. Obvio. Y ahí quedé yo atrás de cámara, viendo a este pibe que presiento que tiene un futuro hermoso y yo tengo la suerte de poder estar ahí cerca para verlo", siguió.

"No puedo explicar la felicidad que me da ser la mamá de Momo. A veces es un sentimiento desbordante, a veces me asusta como un hijo arrebata todo el sentido de la vida y se roba hasta la razón. Momo, sos lo más importante para mí y poder acompañarte es un regalo que agradezco a diario, lo agradezco de verdad todas las noches antes de dormir", expresó con emoción la artista.

"'Me divertí que es lo más importante'. Cuánto aprendo con vos hijo, aprendo de vos todo el tiempo. Gracias. Te amo hasta un lugar que te imaginas pero no conoces", concluyó Jimena Barón. Además de esa competencia de skate, las clases de surf, la artista también supo compartir en sus redes sociales momentos de Momo compitiendo en tenis y fútbol. Pero al parecer, su preferencia se encuentra en los deportes extremos.