El representante de Jimena Barón no devolvió el dinero cobrado a Villa La Angostura

El auditor municipal de Villa La Angostura, Pablo Requejo, informó que durante la auditoría interna sobre la gestión de Fabio Stefani, se reiteró que el represente de Jimena Barón no devolvió el dinero que le pagaron en el momento en que contrataron a la artista para presentarse en la Fiesta de los Jardines . Por ello, el hecho está judicializado.

El hombre explicó que la situación, aún hoy, "no queda clara" respecto de la devolución que habría hecho el representante de la artista. En este sentido, recordó que esta causa data de la gestión en el periodo 2020.

"Nosotros constantemente auditamos y vemos cómo está el proceso del recupero del dinero de Jimena Barón . Al mes, ella devolvió el millón de pesos que había cobrado. Pero el representante de la artista no lo hizo con la parte que él cobró . Se lo solicitamos extrajudicialmente y tampoco lo hizo porque argumentó que había pagado pasajes y otros gastos. Entonces, intenté que el intendente (Fabio) Stefani iniciara acciones judiciales, que era lo que correspondía por parte del municipio para recuperar esos fondos", dijo Requejo, en diálogo con FM Andina.

Jimena Baron escenario (1).jpg Jimena Barón devolvió el dinero que le habían pagado, pero su representante no.

Ante estas circunstancias se inició un proceso judicial, que se desarrolla en Buenos Aires, "lo cual es una complicación extra para la comuna". El auditor señaló que el representante de la cantante fijó domicilio en Buenos Aires por medio de una Carta Documento y "en una parte chiquitita, a lo último del contrato, se establecía que, llegado el caso, se litigaba en tribunales de Capital".

Esto representa actualmente una complicación para la comuna que debe accionar mediante un abogado de Capital Federal. Consultado sobre quién o quiénes habían firmado el contrato de Jimena Barón por parte de la comuna, Requejo informó: “No recuerdo, pero creo que el contrato fue firmado en su momento por Stefani y (Daniel) Brito, que era secretario de Economía”.

“Hubo un peritaje de la firma del contrato porque el representante afirma que no es suya la que está ahí”, informó. Según se conoció, siempre se dijo que el representante de Jimena Barón no quería devolver el dinero si antes no se conocía quién le falsificó su firma en el contrato.

Jimena Baron escenario (2).jpg En el 2020, Jimena Barón cancelo su presentación en la Fiesta de los Jardines y la Fiesta Nacional de la Manzana.

La polémica cancelación en la Fiesta de los Jardines

Jimena Barón canceló su presentación prevista para cerrar la Fiesta de los Jardines, en enero del 2020, y lo informó por medio de su productora, quien argumentó que la artista padecía "un cuadro médico", en el que le recomendaron reposo de 48 a 72 horas.

En un primer momento, el Secretario de Economía de Villa La Angostura, Daniel Brito, confirmó que la presentación “podrá reprogramarse para una nueva fecha, o bien, pedir el reintegro del dinero correspondiente por la cancelación”. El productor Eduardo Bonuccelli (World Music BA) devolvió el dinero de la artista, esto era la suma de $1.445.521 pesos.

Sin embargo, restaban otros 800 mil que dispuso la Municipalidad para gastos de viáticos y pasajes para 27 personas, que finalmente nunca se usaron, pero sí se gastaron.

En ese momento, 800.000 pesos equivalía a 9.400 dólares.