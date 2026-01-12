Qué dijo Juana Viale sobre el rumor que la vincula con Mauricio Macri

La conductora de televisión habló por primera vez sobre la versión de que tendría un vínculo íntimo con Mauricio Macri.

Mauricio Macri se separó de Juliana Awada tras 15 años de relación y la noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo. Sin embargo, si la confirmación de la exprimera dama en redes sociales llamó la atención, la bomba llegaría horas más tarde cuando se señaló a Juana Viale como la tercera en discordia.

Fue en el programa Duro de Domar (C5N), el periodista Franco Torchia aseguró que Juana Viale habría sido la tercera en discordia en la ruptura del matrimonio. Con su nombre en boca de todos, Viale usó sus redes sociales para aclarar la situación y terminó con las especulaciones.

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. LOS QUE NO TIENEN LA POSTA HABLAN EN CONDICIONAL para ampararse legalmente”, comenzó diciendo en un texto con letra roja que compartió en Instagram.

“Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aun, les pagan para “des” informar, lastimando y mintiendo”, agregó.

“A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, concluyó contundente.

El posteo de Juana Viale sobre Mauricio Macri

Mirtha Legrand también negó el romance

“La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana”, lanzó sin vueltas Torchia generando un revuelo en las redes sociales y en el propio entorno de la conductora.

Juana Viale-Mirtha-Legrand-.jpg

“Es falso lo que se dijo, Macri conoce a mis nietos desde chiquitos. Y no hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto”, dijo La Chiqui en diálogo con PrimiciasYa.

“Juani está de novia con un joven”, sumó la conductora que decidió poner punto final a las especulaciones y cruzó a Torchia quien había confirmado el romance entre el expresidente argentino y la nieta de la diva que cumplirá 99 años en febrero próximo.

El descargo de Juliana Awada tras separarse de Mauricio Macri

Luego de que se confirmara la separación del expresidente Mauricio Macri y Juliana Awada, tras más de 15 años de relación, la ex primera dama publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, expresó.

El mensaje se publicó tiempo después de que la noticia trascendiera, por lo que afirma: "Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”.

“Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, agregó Awada y cerró diciendo: “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.