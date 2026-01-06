Quién es la mujer con quien Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani

Fernanda Iglesias reveló en Tele Show que el actor habría tenido un encuentro apasionado en España.

Luego del viaje romántico a las playas de Brasil junto a Griselda Siciliani donde recibió el 2026, Luciano Castro quedó envuelto en un verdadero escándalo tras la versión que deslizó Fernanda Iglesias sobre una infidelidad del actor con una actriz española.

Según trascendió, el encuentro con Sara, la señalada como tercera en discordia, se dio en España cuando Castro viajó en noviembre pasado para hacer teatro. La periodista de espectáculos mostró un audio entre la joven de 28 años y Luciano en el que él le propone a la influencer tener un encuentro durante su estadía en Europa.

"Sara, buen día, guapa. Mirá que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por ahí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos ", se escucha a Luciano incluso con un acento ibérico.

Iglesias sumó que "fue solo un chape" y que "él sí, insistentemente, le escribía y la quería ver". Para la periodista, el actor "se ve que se sentía muy solo" durante su estadía en España y en un barcito se cruzó a la joven que, según Fernanda, "le dio bola, pese a la diferencia de edad".

Embed - ¡BOMBAZO! Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani en Madrid: el audio que lo prueba

Todo se habría terminado cuando Siciliani viajó a Madrid para reencontrarse con su pareja. "Luciano mintió. Le dijo la semana que viene no te voy a poder ver porque me voy a filmar una serie para Netflix en Bilbao", dijo la periodista de espectáculos deslizando que el actor quiso evitar que ambas mujeres se cruzaran.

Incluso quedaron en verse el 7 de enero en Madrid, pero Castro compartirá el festejo de cumpleaños de su hijo en Mar del Plata por lo que se trata de una nueva mentira a la joven señalada como la tercera en discordia.