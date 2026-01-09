¿Quién es y a qué se dedica la segunda amante de Luciano Castro?

La nueva involucrada, que se suma a la lista de amoríos del actor argentino, recogió el guante y dio su versión de los hechos.

La vida sentimental del actor Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que la periodista de espectáculos Fernanda Iglesias revelara la identidad de una mujer famosa que habría mantenido un vínculo con el argentino, en paralelo a otras historias que ya habían generado revuelo como la de Sarah Borrell . La información fue dada a conocer este viernes en el programa Puro Show (El Trece) y rápidamente desató una nueva ola de repercusiones.

“Los dos mandan a sus hijos al mismo colegio y hubo madres que fueron testigos de encuentros con mucha onda y mucha cercanía”, reveló Iglesias al aire. En ese contexto, agregó que el actor repetiría un modus operandi similar al que ya había salido a la luz en otras historias, presentarse como soltero o sin compromisos formales .

Según relató la chimentera, la mujer señalada es Tamara Bella , actualmente alejada del circuito del espectáculo tradicional y dedicada a la conducción de un noticiero en una señal de noticias . De acuerdo a la versión de Iglesias, el vínculo entre Castro y Bella se habría dado en el ámbito del colegio al que asisten sus hijos, un espacio donde, según testimonios, la complicidad entre ambos era evidente.

Al revelar el nombre de la mujer, la periodista contó también cuál fue la respuesta que recibió al consultarla directamente. “Lo único que te voy a decir es que yo no salgo con hombres que tienen novia”, habría dicho Tamara Bella. Para Iglesias, esa frase no negó el vínculo, pero dejó entrever que, de haber existido algo, habría sido en un momento en el que Castro estaba soltero.

tamara belle amante

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones dentro del propio programa. La panelista Nancy Duré salió en defensa de Bella y remarcó que la modelo siempre fue clara en no involucrarse con hombres comprometidos, poniendo en duda la versión de un affaire mientras el actor mantenía una relación con la actriz Griselda Siciliani.

¿Qué dijo la nueva amante?

Horas más tarde, fue la propia Tamara Bella quien decidió romper el silencio y aclarar su vínculo con el actor. En declaraciones posteriores y a través de un mensaje de voz, fue contundente: “A Luciano Castro lo conozco solo del colegio. Tengo buena onda con él, como con todos los otros papás. De ahí a que hayamos salido, no”.

De esta manera, Bella buscó desmarcarse de la polémica y bajarle el tono a los rumores, aunque el tema sigue generando debate en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, las revelaciones de Fernanda Iglesias continúan alimentando una historia que, lejos de cerrarse, parece sumar capítulos en el inicio de este 2026. Recordemos que fue ella quien, días atrás, reveló los audios comprometedores entre Castro y la danesa Sarah Borrell.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Castro reconoció sus infidelidades

El actor rompió el silencio en Intrusos (América) y lejos de negar y ocultar la verdad, Castro expresó que le molesta repetir errores del pasado y se sinceró sobre el audio que se filtró con Sarah Borrell. “Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético, me siento patético”, dijo sin vueltas.

Además, Luciano Castro se mostró arrepentido y dolido por cometer los mismos errores: “después también me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar” y agregó “es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así las destruyo”.